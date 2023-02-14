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Ілон Маск пояснив обмеження для Starlink в Україні страхом Третьої світової війни

14 лютого 2023 12:09
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обмеження для Starlink в Україні: Ілон Маск виступив з поясненнями
Ілон Маск
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Компанія SpaceX обмежує роботу супутникового інтернету Starlink для ЗСУ, щоб не допустити "ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни". 

Про це заявив керівник компанії Ілон Маск у своєму Twitter.

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Позиція Маска

"Starlink є комунікаційним хребтом України, особливо на передовій, де майже всі інші можливості Інтернету зруйновані. Але ми не допускатимемо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни", — написав він. 

Таким чином мільярдер відповів на допис американського астронавта Скотта Келлі, який торік був у Києві й активно підтримує зусилля із допомоги Україні. 

"Ілоне Маску, Україна вкрай потребує вашої підтримки. Будь ласка, відновіть повну функціональність своїх супутників Starlink. Захист від геноцидного вторгнення не є наступальною здатністю. Це виживання. Будуть втрачені невинні життя. Ви можете допомогти. Дякую вам", — написав Келлі. 

Що відомо про обмеження на роботу Starlink в Україні

Раніше стало відомо, що компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні. Це створює перешкоди для українських військових, які протистоять російській агресії. 

Як заявила президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл під час конференції у Вашингтоні, супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання як зброї". 

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення. Тому, за її словами, компанія "вживає заходів", щоб обмежити використання  Starlink для керування дронами. 

Нагадаємо, як повідомили раніше у Держспецзв'язку, в Україні вже працюють понад 25 тисяч Starlink. Наша країна стала другою після Сполучених Штатів за кількістю цих систем.

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про процедуру отримання Україною систем Starlink. За словами Федорова, Україна не отримує ці установки безплатно, за них потрібно сплачувати, втім за спеціальною ціною.

У жовтні минулого року виник скандал після того, як засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що не хоче більше оплачувати роботу системи супутникового інтернету Starlink в Україні. Він попросив про фінансування Пентагон.

Фото: JONATHAN ERNST/REUTERS

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