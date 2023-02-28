Представлено нове покоління супутників Starlink — чим вони особливі

Starlink V2 Mini

Космічна корпорація Ілона Маска SpaceX представила супутники нового покоління Starlink V2 Mini. Вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг.

Про це повідомляє компанія SpaceX.

Чим особливе нове покоління супутників Starlink

Відомо, що наступне покоління супутників Starlink відрізняється більш потужними антенами та доступом до нового набору частот. Вони забезпечують в чотири рази більшу пропускну здатність в порівнянні з апаратурою попереднього покоління.

Зазначається, що вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг, через що кількість апаратів, які ракета-носій Falcon 9 може вивести на орбіту, скоротилася майже в три рази — до 21. Таким чином, доведеться зробити в три рази більше відправок, проте завдяки підвищеній пропускній здатності з'явиться можливість обслуговувати більше число клієнтів.

We call them “V2 Mini”. They represent a step forward in Starlink capability pic.twitter.com/EFVpLFcz7n — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанії Ілона Маска SpaceX загрожує чималий штраф від уряду США. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.

Фото: SpaceX