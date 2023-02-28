Представлено нове покоління супутників Starlink — чим вони особливі

SpaceX представила нове покоління супутників Starlink: чим вони особливі
Космічна корпорація Ілона Маска SpaceX представила супутники нового покоління Starlink V2 Mini. Вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг.
Про це повідомляє компанія SpaceX.
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Чим особливе нове покоління супутників Starlink
Відомо, що наступне покоління супутників Starlink відрізняється більш потужними антенами та доступом до нового набору частот. Вони забезпечують в чотири рази більшу пропускну здатність в порівнянні з апаратурою попереднього покоління.
Зазначається, що вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг, через що кількість апаратів, які ракета-носій Falcon 9 може вивести на орбіту, скоротилася майже в три рази — до 21. Таким чином, доведеться зробити в три рази більше відправок, проте завдяки підвищеній пропускній здатності з'явиться можливість обслуговувати більше число клієнтів.
We call them “V2 Mini”. They represent a step forward in Starlink capability pic.twitter.com/EFVpLFcz7n— SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанії Ілона Маска SpaceX загрожує чималий штраф від уряду США. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.
Фото: SpaceX