Робот-диригент: у Південній Кореї експериментували з національним оркестром

Робот-диригент у Південній Кореї. Фото: REUTERS

У Південній Кореї на сцені разом з національним оркестром вперше вист упав робот-андроїд EveR 6. Робот був диригентом.

Про це повідомляє агенція Rеuters.

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Робот-диригент

Все як у справжньому концерті. Диригент, він же — робот, вийшов на сцену, вклонився глядачам, а потім почав керувати оркестром.

"Рухи диригента дуже деталізовані. Робот зміг представити такі детальні рухи набагато краще, ніж я міг собі уявити", — оцінив рухи робота справжній диригент Чхве Су-Юл.

Водночас диригент зазначив, що робот таки має недоліки. За його словами, рухи робота бездоганно тримають ритм, але їм бракує "дихання".

Відомо, що під час виступу EveR-6 керував більш ніж 60 музикантами. Для Кореї це перший виступ робота.

Робот має дві руки та людське обличчя. Цей андроїд розробили науковці Корейського інституту промислових технологій.

Лі Дон Ук з інституту сказав, що при створенні EveR-6 команда використовувала технологію захоплення руху, яка записує рух людини за допомогою датчиків, прикріплених до тіла.

Робот-диригент у Південній Кореї. Фото: REUTERS

Нагадаємо, американська компанія Thermetrics створила першого у світі робота, який може дихати. Також цей робот може виділяти піт і тремтіти.

Вчені створили такий екземпляр для більш глибоких досліджень людського організму.