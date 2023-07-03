Робот-диригент: у Південній Кореї експериментували з національним оркестром
У Південній Кореї на сцені разом з національним оркестром вперше вист упав робот-андроїд EveR 6. Робот був диригентом.
Про це повідомляє агенція Rеuters.
Робот-диригент
Все як у справжньому концерті. Диригент, він же — робот, вийшов на сцену, вклонився глядачам, а потім почав керувати оркестром.
"Рухи диригента дуже деталізовані. Робот зміг представити такі детальні рухи набагато краще, ніж я міг собі уявити", — оцінив рухи робота справжній диригент Чхве Су-Юл.
Водночас диригент зазначив, що робот таки має недоліки. За його словами, рухи робота бездоганно тримають ритм, але їм бракує "дихання".
Відомо, що під час виступу EveR-6 керував більш ніж 60 музикантами. Для Кореї це перший виступ робота.
Робот має дві руки та людське обличчя. Цей андроїд розробили науковці Корейського інституту промислових технологій.
Лі Дон Ук з інституту сказав, що при створенні EveR-6 команда використовувала технологію захоплення руху, яка записує рух людини за допомогою датчиків, прикріплених до тіла.
Нагадаємо, американська компанія Thermetrics створила першого у світі робота, який може дихати. Також цей робот може виділяти піт і тремтіти.
Вчені створили такий екземпляр для більш глибоких досліджень людського організму.