Вчені розробили робота, який шукатиме зниклі речі

Робот, який шукатиме зниклі речі. Фото: Університет Ватерлоо

Інженери з Університету Ватерлоо розробили робота, який може знайти втрачені речі, такі як ліки, окуляри чи телефони. Вчені переконані, що насамперед цей робот стане у нагоді людям, які страждають на деменцію.

Також робота зможуть використовувати люди і без цього діагнозу. Наприклад, ті, хто часто забуває речі. Про це пише видання SciTechDaily.

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Науковці дослідила здібності мобільного робота з камерою, через яку він може "взаємодіяти" довкіллям. Так, вони запрограмували робота так, щоб він міг виявляти, відстежувати та зберігати в пам'яті об'єкти, які потрапляють в його поле зору.

Якщо річ загубилася, робот може повідомити, коли й де востаннє його "бачив".

Нагадаємо, вчені знайшли приховане зображення на картині Пікассо. На картині "Мулен де ла Галетт" реставратори музею Гуггенхайма в Нью-Йорку виявили маленького песика. Тварина була зафарбована, тому раніше її ніхто не помічав.