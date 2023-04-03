Рівно 50 років тому було здійснено перший у світі мобільний телефонний дзвінок: як це було

Мартін Купер

Винахідник мобільного телефона Мартін Купер 3 квітня 1973 року, рівно 50 років тому, стоячи на розі Шостої авеню в Нью-Йорку, здійснив перший в історії мобільний дзвінок. Він зв'язався з працівником фірми-конкурента.

Про це пише BBC.

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Перший в історії мобільний дзвінок

Купер, інженер компанії Motorola, зателефонував своєму колезі з конкуруючої фірми Bell Laboratories, щоб похвалитися йому, що телефонує з "персонального портативного стільникового телефону".

Він пригадує, що почув у відповідь лише тишу.

"Мені здається, він скреготав зубами", — згадує 94-річний Мартін Купер, сміючись.

Інженер компанії Motorola розповів, що тоді компанія Bell Laboratories зосереджувалася на розробці телефону для автомобіля. Такий підхід висміювали у Motorola, мовляв, стаціонарний телефон прикував людей до будинків, а тепер Bell Laboratories шукає способи змусити людей сидіти в автомобілях.

Яким був перший мобільний телефон

Основи того, як працював перший дзвінок, не сильно змінилися. Телефон перетворює голос на електричний сигнал, який модулює радіохвилю. Радіохвиля йде до вишки, яка своєю чергою передає голос особі, якій здійснюється дзвінок. Різниця тільки в тому, що вишок мобільного зв'язку зараз набагато більше, ніж було у ті часи.

Комерційна версія прототипу Марті Купера, Motorola Dynatac 8000X, була випущена через 11 років після того першого дзвінка, у 1984 році. Як розповів керівник Музею мобільних телефонів Бен Вуд, якби його купили у наш час, він коштував би в еквіваленті на сьогоднішні гроші 11 700 доларів. Телефон важив 790 г.

"Не було ні повідомлень, ні камери. Тридцять хвилин у режимі розмови, 10 годин на зарядку акумулятора, близько 12 годин у режимі очікування та 6-дюймова (15-сантиметрова) антена на верхній частині", — розповів Бен Вуд.

Що думає винахідник мобільного телефону про сучасні моделі

Купер зазначає, що він не вражений дизайном телефонів у 2023 році, хоча й визнає, що ніколи не думав, що телефони одного дня стануть портативними "суперкомп’ютерами" з камерами та доступом до інтернету.

"Я вважаю, що сьогоднішній телефон неоптимальний. Це справді не дуже хороший телефон у багатьох відношеннях. Тільки подумайте про це. Ви берете плаский шматок пластику та скла — і прикладаєте його до вигину голови; ви тримаєте руку в незручному положенні. Коли ви хочете робити ці чудові речі, які може робити телефон, ви повинні спочатку завантажити програму", — зауважив винахідник.

Погляд на майбутнє мобільних телефонів

Він вважає, що в майбутньому штучний інтелект буде або створювати, або вибирати програми для власників телефонів залежно від їхніх індивідуальних потреб.

Він також вірить, що одного дня цей пристрій контролюватиме наше здоров’я, максимізує нашу продуктивність і незмірно покращить наше життя. Він також припускає, що у якийсь момент штучний інтелект за допомогою телефонів навіть зможе допомогти зупинити війни.

Попри те, що з моменту здійснення першого мобільного дзвінка пройшло 50 років, Мартін Купер вважає, що світ все ще знаходиться на самому початку революції мобільних телефонів.

Нагадаємо, нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому було продано рідкісний iPhone OG з унікальною наклейкою "Lucky You". Аукціон проводився на вебсайті аукціонного будинку Wright, де iPhone першого покоління (модель A1203) було продано за 40 320 доларів.

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