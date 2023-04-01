Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow iPhone першого покоління продали за 40 тис. доларів: що в ньому особливого arrow

iPhone першого покоління продали за 40 тис. доларів: що в ньому особливого

1 квітня 2023 18:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стів Джобс та iPhone
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому було продано рідкісний iPhone OG з унікальною наклейкою "Lucky You". Аукціон проводився на вебсайті аукціонного будинку Wright, де iPhone першого покоління (модель A1203) було продано за 40 320 доларів.

Про це пише Neowin.

Читайте також:

Аукціон

Аукціон був відкритий протягом 12 годин, починаючи з учорашнього дня, і ціна спочатку оцінювалася від 40 000 до 60 000 доларів.

Попри те, що ціна продажу iPhone була еквівалентна вартості нової Tesla Model 3, вона виявилася нижчою, ніж очікувалося, і склала лише 67 разів більше за початкову ціну iPhone. Цього року було зафіксовано найдорожчий аукціон iPhone 1 на рівні 63 000 доларів.

Важливо, що рідкісний iPhone OG був проданий не в кращому стані, тому що на упакуванні було помічено невеликий розрив. Попри це, на рентгенівських знімках, розміщених на сайті аукціону, було видно, що роздрібна упакування було повністю укомплектовано всіма аксесуарами.

Цікаво, що оригінальний iPhone був представлений у 2007 році за ціною 599 доларів за модель із 8 ГБ пам'яті. Варто зазначити, що ця ціна була значно нижчою, ніж ціна продажу на аукціоні. Проте рідкість та унікальність наклейки "Lucky You" зробили цей iPhone особливим та популярним для колекціонерів.

iPhone

Нагадаємо, що Apple змінила деякі функції в новому iOS . Розробники додали фішки, які полегшать користування українцями.

Також ми писали, що компанія Apple запатентувала електрохромний ремінець для смартгодинника Apple Watch. Новий ремінець може змінювати колір.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB