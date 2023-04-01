iPhone першого покоління продали за 40 тис. доларів: що в ньому особливого

Стів Джобс та iPhone

Нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому було продано рідкісний iPhone OG з унікальною наклейкою "Lucky You". Аукціон проводився на вебсайті аукціонного будинку Wright, де iPhone першого покоління (модель A1203) було продано за 40 320 доларів.

Про це пише Neowin.

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Аукціон

Аукціон був відкритий протягом 12 годин, починаючи з учорашнього дня, і ціна спочатку оцінювалася від 40 000 до 60 000 доларів.

Попри те, що ціна продажу iPhone була еквівалентна вартості нової Tesla Model 3, вона виявилася нижчою, ніж очікувалося, і склала лише 67 разів більше за початкову ціну iPhone. Цього року було зафіксовано найдорожчий аукціон iPhone 1 на рівні 63 000 доларів.

Важливо, що рідкісний iPhone OG був проданий не в кращому стані, тому що на упакуванні було помічено невеликий розрив. Попри це, на рентгенівських знімках, розміщених на сайті аукціону, було видно, що роздрібна упакування було повністю укомплектовано всіма аксесуарами.

Цікаво, що оригінальний iPhone був представлений у 2007 році за ціною 599 доларів за модель із 8 ГБ пам'яті. Варто зазначити, що ця ціна була значно нижчою, ніж ціна продажу на аукціоні. Проте рідкість та унікальність наклейки "Lucky You" зробили цей iPhone особливим та популярним для колекціонерів.

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