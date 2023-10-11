Не лише "Київстар": суд арештував активи ще одного оператора, який належав Фрідману

Один із магазинів "Лайфселл". Фото ілюстративне: Lifesell

Стало відомо, що 4 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи не лише компанії "Київстар", але й ще одного мобільного оператора — ТОВ "Лайфселл". На думку СБУ, кінцевими бенефіціарами компанії є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Про це повідомляє видання Економічна правда з посиланням на ухвалу суду.

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Як олігархи володіли ТОВ "Лайфсел"

Повідомляється, що 100% активів "Київстару" контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.

Однак, найбільшим активом виявилась компанія "Лайфсел". Її активи оцінюють у майже 13 мільярдів гривень, вона належать іноземній юридичній особі Lifecell Ventures Cooperatief. Відомо, що російські олігархи мають зв'язок з оператором через LetterOne та турецьку компанію Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

Що ще потрапило під арешт

Повідомляється, що до арештованих активів росіян потрапили:

ПрАТ "СК Альфа Страхування";

ТОВ "Альфа-Лізинг";

ТОВ "Паритет фінанс";

ТОВ "Сенс Діджитал";

ТОВ "Київстар.Тех";

ТОВ "Вимпелком Глобал Сервіс Україна";

ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод";

ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та інші.

Нагадаємо, нещодавно суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам. Зокрема, йдеться про Михайла Фрідмана, який через низку компаній володів певною часткою компанії "Київстар".