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Не лише "Київстар": суд арештував активи ще одного оператора, який належав Фрідману

11 жовтня 2023 21:14
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Козюк Тетяна
редактор
Не лише "Київстар": суд арештував активи ще одного оператора, який належав Фрідману
Один із магазинів "Лайфселл". Фото ілюстративне: Lifesell
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що 4 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва арештував активи не лише компанії "Київстар", але й ще одного мобільного оператора —  ТОВ "Лайфселл". На думку СБУ, кінцевими бенефіціарами компанії є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Про це повідомляє видання Економічна правда з посиланням на ухвалу суду. 

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Як олігархи володіли ТОВ "Лайфсел"

Повідомляється, що 100% активів "Київстару" контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.

Однак, найбільшим активом виявилась компанія "Лайфсел". Її активи оцінюють у майже 13 мільярдів гривень, вона належать іноземній юридичній особі Lifecell Ventures Cooperatief. Відомо, що російські олігархи мають зв'язок з оператором через LetterOne та турецьку компанію Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 

Що ще потрапило під арешт

Повідомляється, що до арештованих активів росіян потрапили:

  • ПрАТ "СК Альфа Страхування";
  • ТОВ "Альфа-Лізинг";
  • ТОВ "Паритет фінанс";
  • ТОВ "Сенс Діджитал";
  • ТОВ "Київстар.Тех";
  • ТОВ "Вимпелком Глобал Сервіс Україна";
  • ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод";
  • ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та інші.  

Нагадаємо, нещодавно суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам. Зокрема, йдеться про Михайла Фрідмана, який через низку компаній володів певною часткою компанії "Київстар". 

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