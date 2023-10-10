За крок до націоналізації: що буде з "Київстаром" через зв'язки з Фрідманом

"Київстар" на телефоні. Фото: Мінфін

Нещодавно суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам. Зокрема, йдеться про Михайла Фрідмана, який через низку компаній володів певною часткою компанії "Київстар".

Про це пише видання Forbes.

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У відповідь на рішення суду оператор "Київстар" заявив, що олігарха Фрідмана усунили від управлінських та бізнесових процесів у LetterOne і Veon (нідерландська компанія, яка заснована у Москві і якій на 100% належить "Київстар"), також він не впливає на діяльність компанії та не отримує жодної вигоди, зокрема фінансової.

Відповідно, за словами представників "Київстару", арешт суду ніяк не вплине на діяльність їхньої компанії.

За крок до націоналізації

Зрештою, зв'язки "Київстару" з російським олігархом таки матимуть наслідки.

"Ми розуміємо значення компанії "Київстар" для економіки та інфраструктури України. Але об’єктивно "Київстар" перебуває вже за пів кроку до конфіскації. Юридично це має статися. Під конфіскацію підпадають усі активи, де частка перевищує 25%. У "Київстару" вона перевищує суттєво", — сказав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у липні 2023 року.

Своєю чергою, у компанії заявили, що частка Фрідмана була меншою за 20%. Зрештою, на "Київстар", ймовірно, очікує націоналізація.

"Ймовірно, це станеться у найближчі місяці. Відповідний механізм наразі опрацьовується", — сказав Ростислав Шурма.

Нагадаємо, Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) провела позапланові перевірки операторів мобільного зв'язку. Результати показали, що компанії "Київстар", Vodafone Україна та lifecell не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.