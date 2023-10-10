Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow За крок до націоналізації: що буде з "Київстаром" через зв'язки з Фрідманом arrow

За крок до націоналізації: що буде з "Київстаром" через зв'язки з Фрідманом

10 жовтня 2023 23:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
За крок до націоналізації: що буде з "Київстаром" через зв'язки з Фрідманом
"Київстар" на телефоні. Фото: Мінфін
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно суд наклав арешт на корпоративні права в Україні, які належали підсанкційним російським олігархам. Зокрема, йдеться про Михайла Фрідмана, який через низку компаній володів певною часткою компанії "Київстар". 

Про це пише видання Forbes.

Читайте також:

Реакція "Київстару" на рішення суду

У відповідь на рішення суду оператор "Київстар" заявив, що олігарха Фрідмана усунили від управлінських та бізнесових процесів у LetterOne і Veon (нідерландська компанія, яка заснована у Москві і якій на 100% належить "Київстар"), також він не впливає на діяльність компанії та не отримує жодної вигоди, зокрема фінансової. 

Відповідно, за словами представників "Київстару", арешт суду ніяк не вплине на діяльність їхньої компанії. 

За крок до націоналізації

Зрештою, зв'язки "Київстару" з російським олігархом таки матимуть наслідки. 

"Ми розуміємо значення компанії "Київстар" для економіки та інфраструктури України. Але об’єктивно "Київстар" перебуває вже за пів кроку до конфіскації. Юридично це має статися. Під конфіскацію підпадають усі активи, де частка перевищує 25%. У "Київстару" вона перевищує суттєво", — сказав  заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у липні 2023 року. 

Своєю чергою, у компанії заявили, що частка Фрідмана була меншою за 20%. Зрештою, на "Київстар", ймовірно, очікує націоналізація. 

"Ймовірно, це станеться у найближчі місяці. Відповідний механізм наразі опрацьовується", — сказав Ростислав Шурма.

Нагадаємо, Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) провела позапланові перевірки операторів мобільного зв'язку. Результати показали, що компанії "Київстар", Vodafone Україна та lifecell не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз