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До блекауту не готові: в Україні провели перевірки операторів мобільного зв'язку

10 жовтня 2023 16:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
До блекауту не готові: в Україні провели перевірки операторів мобільного зв'язку
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нацкомісія державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) провела позапланові перевірки операторів мобільного зв'язку. Вони виявились не готовими до тривалих блекаутів. 

Про це йдеться у матеріалі НКЕК.

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Результати перевірки

Повідомляється, що експерти здійснили вісім позапланових перевірок. Результати показали, що компанії "Київстар", Vodafone Україна та lifecell не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.

Зокрема, виявили порушення "Київстар" у Київській, Одеській, Львівській та Вінницькій областях; Vodafone Україна — у Київській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях; lifecell — у Київській, Одеській, Львівській та Рівненській областях.

Як стверджує регулятор, всі оператори мають забезпечити автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом 3 діб, щоб не повторилась ситуація 2022 року.

"Всі мобільні компанії повинні бути забезпечені достатньою кількістю електрогенераторів, паливно-мастильних матеріалів, автономних джерел живлення. Також оператори повинні бути готові оперативно реагувати на втрати резервів і замінювати генератори, що вийшли з ладу", — йдеться у рішенні. 

Нагадаємо, Одеська область посилено готується до можливих блекаутів у регіоні. Оператори мобільного зв'язку напередодні осінньо-зимового періоду розгорнули додаткові станції у регіоні.

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