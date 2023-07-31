На службу до ЗСУ стануть далекобійні дрони "Рубака": чим унікальні

Далекобійні дрони “Рубака”. Фото: скриншот

Оборонно-промисловий комплекс України поповнився новими бойовими безпілотниками. Інженери розробили нові боєприпаси оперативно-стратегічного рівня "Рубака".

Про це повідомляє сайт "Мілітарний".

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Далекобійні безпілотники "Рубака"

Український актор Владислав Шевченко розповів, що збирає 10 млн гривень на 18 безпілотників "Рубака" для розвідників.

"Товариство, я отримав запит на 18 дронів-камікадзе Рубака від одного зі спецпідрозділів ГУР. Зібрати потрібно 10 млн грн", — розповів Владислав Шевченко.

У Головному управлінні розвідки повідомили, що такі безпілотники вже стоять на службі у ЗСУ і застосовуються у бойових діях.

"Вони вже добре показали себе в бою. Де саме сказати не можу, але про цю бавовну ми всі могли читати у Telegram", — розповідають бійці.

Також вони зазначають, що новий апарат здатен долати відстань у 500 кілометрів. Він створений по типу "Літаюче крило" та має двигун у передній частині. Запускається за допомоги катапульти.

За орієнтовними підрахунками, один безпілотник коштує приблизно 550 тисяч гривень.

Безпілотник "Рубака". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні з'явиться центр, який ремонтуватиме та обслуговуватиме безпілотники. Міністерство оборони України уклало відповідну угоду з турецькою компанією BAYKAR MAKINA.

Раніше ми писали, що виготовляти безпілотники стане легше. Компанії, які займаються розробкою безпілотників та навчанням операторів дронів, мають можливість стати резидентами Дія.City. Завдяки цьому вони будуть мати найкращі умови щодо податків.