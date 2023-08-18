На фронт відправлять 270 ударних дронів Vampire

Ударні дрони Vampire. Фото: itc.ua

Для українських військових відправляють на фронт понад 270 ударних дронів Vampire. Бійці ЗСУ отримають їх від "Армії дронів".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Федоров розповів, що дрони Vampire створені в Україні. За його словами, вони можуть нести до 15 кг корисного навантаження.

"Військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто й танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів", — розповів Федоров.

Кожен дрон оснащений тепловізором, тому він здатний ефективно працювати вночі. Федоров наголосив, що вибухові результати Vampire незабаром з'являться у звітах ударних рот БпЛА.

"Полювання Сил оборони України на окупантів стане ще ефективнішим", — додав міністр.

Нагадаємо, компанії, які займаються розробкою безпілотників та навчанням операторів дронів, мають можливість стати резидентами Дія.City. Завдяки цьому вони будуть мати найкращі умови щодо податків.

Також ми писали, що поява безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту має великі перспективи для роботи ЗСУ. Так, все більше українських компаній виробляють БпЛА, оснащені технологією ШІ.