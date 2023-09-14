Маск очікував більше: доходи компанії Starlink значно відстають від запланованих

Підприємець Ілон Маск. Фото: Reuters

Стало відомо, що за 2022 рік виторг компанії Starlink, що належить підприємцю Ілону Маску, склав 1,4 мільярди доларів. Порівняно з 2021 роком, це значний прогрес. Однак, показник відстає від тих, які планував бізнесмен ще у 2015 році.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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Фінансові показники Starlink за 2022

Повідомляється, що станом на зараз компанія Starlink налічує понад 1 мільйон користувачів, має на орбіті 4200 супутників, а система супутникового зв'язку доступна у 60 країнах світу.

Виторг підприємства за 2022 рік склав 1,4 мільярди доларів. Зазначається, що це значний прогрес, адже за 2021 компанія заробила 222 мільйони доларів.

Чого очікував Маск

У той же час ще у 2015 році Маск заявляв, що компанія Starlink до 2022 року зможе показати потужні результати: 7 мільйонів доларів прибутку і близько 12 мільярдів доларів виторгу. Число користувачів при цьому налічуватиме близько 20 мільйонів.

Нагадаємо, 13 вересня, у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink стався збій. Роботу мережі відновили за годину.

Додамо, Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується в Україні.