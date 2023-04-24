Як Запорожець перетворили на унікальний український спорткар: фотофакт

Українське авто "Мурена" на базі Запорожця. Архівне зображення з журналу "Моделіст конструктор"

Ще за часів СРСР українські ентузіасти демонстрували свою креативність та майстерність у створенні автомобілів. Маючи мінімум технологій та деталей вони будували справді дивовижну, на той час, техніку.

Одним з таких витворів є суперкар "Мурена", зроблений на базі Запорожця. Він дуже нагадує Lamborghini Countach, який виготовлявся з 1974 року. Про характеристики дивовижної машини родом з України написав "Авто Центр".

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Автор суперкару "Мурена"

Ідея сконструювати подібне авто з'явилася у конструктора Миколи Дорошенка із міста Суми. За базу він взяв Запорожець, а іноземні моделі авто стали натхненням. Зокрема, це стосується дизайну.

"Мурена", яка існувала лише в одному екземплярі, стала свого роду зіркою серед творців саморобних авто. Вона брала участь у різних зльотах та автофестивалях, здобула чимало нагород.

А у березні 1987 року машина навіть потрапила на обкладинку журналу "Моделіст-Конструктор", що на той час було досить престижно.

Обкладинка журналу з фотознімком унікального українського суперкару.

Які характеристики мав автомобіль "Мурена"

Задньомоторне купе відрізняється від звичних Запорожців клиноподібним силуеом. Конструктор встановив модні на той час висувні фари.

Кузов "Мурени" виконаний зі склопластику. Цікаво, що дверей у машини немає — їх замінює відкидний ковпак, що включає дах та лобове скло.

Автомобіль "Мурена". Архівне зображення з журналу "Моделіст конструктор"

У ЗАЗ-968 саморобне авто запозичило 1,2-літровий 40-сильний двигун і 4-ступінчасту механічну КПП.

Український суперкар міг набирати максимальну швидкість 100 км/год.

За двигуном встановили невеликий багажник, розрахований на 40 кг поклажі. Передній міст запозичили у мотоколяски СЗД.

Український спорткар "Мурена". Архівне зображення з журналу "Моделіст конструктор"

І хоч характеристики "Мурени" не є дивовижними, проте її дизайн викликає багато захоплення. На той час вона була дійсно унікальна та яскрава й точно приваблювала своїм зовнішнім виглядом багатьох автолюбителів.

Унікальне українське авто, яке існувало в одному екземплярі. Архівне зображення з журналу "Моделіст конструктор"

"Мурена" та її схожість з іноземними суперкарами

Саморобне авто "Мурена" за своїм дизайном повторювала іноземні спортивні автомобілі 70-х років. Зокрема найбільшу схожість українська машина має з італійською Lamborghini Countach, яка випускалася з 1974 року.

Який вигляд має Lamborghini Countach 1974 року. Фото: google.com

Деякі автолюбителі порівнюють зовнішність "Мурени" з Ferrari Dino 308 GT4.

Який вигляд має Ferrari Dino 308 GT4. Фото: Ferrari History

Також багато хто говорить про схожість з британською Lotus Elite та Eclat.

Який вигляд має Lotus Elite. Фото: Autoweek

До речі, назва "Мурена" була запозичена у французького спорткупе Matra Murena, який випускався у 1980-1983 роках.

Який вигляд має Matra Murena. Фото: Picasa

Тож ця історія ще раз підтверджує, що в Україні були та є безліч талановитих людей, які здатні власноруч створити щось цікаве та унікальне.

На жаль, у 90-х автомобіль "Мурена" зник і наразі про нього нічого не відомо.

Раніше ми розповідали, скільки в СРСР коштували автомобілі та чому не всі могли їх придбати.

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