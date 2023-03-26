Конкурент Starlink запустив у космос понад 600 супутників для глобального інтернету

OneWeb завершила формування першого флоту інтернет-супутників

Компанія OneWeb запустила останні 36 супутників зі свого початкового "сузір'я" з 616 супутників. Це дозволить конкуренту Starlink Ілона Маска запропонувати глобальне широкосмугове покриття вже цього року.

Про це пише Bloomberg.

Перший флот інтернет-супутників OneWeb

За словами генерального директора компанії Ніла Мастерсона, зараз OneWeb має достатньо швидкісних космічних апаратів на орбіті, щоб у травні запропонувати широкосмуговий доступ для бізнесу та урядових клієнтів у 48 штатах США, а до кінця 2023 року - глобальне покриття.

Космічна гонка

Видання зазначає, що запуск є важливою віхою в новій космічній гонці, яка має на меті оперезати Землю тисячами низьколітаючих космічних апаратів для широкосмугового зв'язку.

OneWeb є другою за величиною низькоорбітальною системою після Starlink. Флоту, яким керує та запускає компанія Маска має понад 3000 супутників на орбіті.

Нагадаємо, нещодавно компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 з 56 супутниками Starlink.

Також повідомлялося, що компанія SpaceX представила тариф Starlink Roam, який дозволяє отримати доступ до інтернету практично з будь-якої точки планети.