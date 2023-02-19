Starlink тестує новий тариф, який дозволить підключатися з будь-якої точки світу

Starlink

Компанія SpaceX тестує нову послугу супутникового Інтернету Starlink. Деяким користувачам вже надійшли листи з пропозицією.

Про це повідомляє The Verge.

Деталі

Новий тариф має назву Global Roaming Service. У компанії заявили, що він дозволить користувачам "підключатися практично з будь-якої точки світу". Його ціна — 200 доларів на місяць.

Поки невідомо, як саме тариф буде працювати в різних країнах. Супутниковим інтернетом офіційно можна користуватися в 48 країнах світу.

ЗМІ пишуть, що Starlink пропонує послугу глобального роумінгу деяким користувачам за межами зон покриття компанії.

Нагадаємо, компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні. Це створює перешкоди для українських військових, які протистоять російській агресії.

Також ми писали, що в Україні вже працюють понад 25 тисяч Starlink. Наша країна стала другою після Сполучених Штатів за кількістю цих систем.