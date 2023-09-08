Китайські користувачі "злили" в мережу фото розпакованого iPhone 15

"Розпакований" iPhone 15. Фото: Weibo

За тиждень до офіційного представлення iPhone 15 у мережі з’явилися фотографії девайсів. Їх опублікували користувачі китайської соцмережі Weibo.

Про це пише iТechua.

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На опублікованих знімках видно, що на коробці з гаджетом є пломба, на якій зазначено, що розкривати коробку до 16 вересня категорично не можна. Передчасне відкриття нібито карається штрафом в 200 000 юанів — 1,37 млн гривень.

Опломбована коробка. Фото: Weibo

Всередині упаковки кабель USB-C, папірці з інструкцією і сам смартфон. iТechua припускає, що на фото фейковий пристрій.

"Раніше в мережі з’явилася інформація про те, що нові iPhone будуть комплектуватися кабелями в обплетенні, а на фотографіях показані звичайні дроти в пластиковій оболонці", — пише ЗМІ.

Комплектація iPhone 15. Фото: Weibo

Нагадаємо, стало відомо, що новий iPhone 15 отримає найбільший обсяг оперативної пам'яті.

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