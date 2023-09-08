Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Китайські користувачі "злили" в мережу фото розпакованого iPhone 15 arrow

Китайські користувачі "злили" в мережу фото розпакованого iPhone 15

8 вересня 2023 17:42
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Китайські користувачі "злили" в мережу фото розпакованого iPhone 15
"Розпакований" iPhone 15. Фото: Weibo
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

За тиждень до офіційного представлення iPhone 15 у мережі з’явилися фотографії девайсів. Їх опублікували користувачі китайської соцмережі Weibo.

Про це пише iТechua.

Читайте також:

Що відомо про передчасну розпаковку iPhone 15 

На опублікованих знімках видно, що на коробці з гаджетом є пломба, на якій зазначено, що розкривати коробку до 16 вересня категорично не можна. Передчасне відкриття нібито карається штрафом в 200 000 юанів — 1,37 млн гривень.

Коробка з пломбою
Опломбована коробка. Фото: Weibo

Всередині упаковки кабель USB-C, папірці з інструкцією і сам смартфон. iТechua припускає, що на фото фейковий пристрій. 

"Раніше в мережі з’явилася інформація про те, що нові iPhone будуть комплектуватися кабелями в обплетенні, а на фотографіях показані звичайні дроти в пластиковій оболонці", — пише ЗМІ.

"Розпаковка" iPhone 15
Комплектація iPhone 15. Фото: Weibo

Нагадаємо, стало відомо, що новий iPhone 15 отримає найбільший обсяг оперативної пам'яті.

Також ми писали, як різке падіння акцій Apple  пов'язане з китайським урядом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз