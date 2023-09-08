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Акції Apple різко впали: як це пов'язано з китайським урядом

8 вересня 2023 14:13
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Акції Apple різко впали: як це пов'язано з китайським урядом
Офіс компанії Apple. Ілюстративне фото: Unsplash
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Розширення Пекіном обмежень на використання iPhone державними службовцями викликало занепокоєння серед законодавців США. Так, американські технологічні компанії, які сильно залежать від Китаю, можуть постраждати через зростання напруженості між країнами.

Про це пише Reuters.

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Акції Apple у четвер впали на 2,9% і зазнали найгіршого дводенного процентного падіння з листопада 2022 року. Це трапилось після новин про те, що Пекін наказав співробітникам деяких центральних державних установ за останні тижні припинити використовувати продукцію Apple на роботі.

До того ж акції постачальника Apple — Qualcomm впали на 7,2%, ставши лідером за втратами серед найбільших технологічних компаній.

Декілька аналітиків з Уолл-стріт заявили, введення таких обмежень показують, що навіть компанія, яка має хороші стосунки з китайським урядом, не захищена від зростання напруженості між КНР та США.

"Протистояння між Китаєм і США загострилися останніми роками, оскільки Вашингтон намагається обмежити доступ Китаю до ключових технологій, включаючи передові технології мікросхем, а Пекін прагне зменшити свою залежність від американських технологій", — пише ЗМІ.

У США не здивовані новини обмеженнями Китаю по відношенню до американських компаній.

"Ширша заборона не є несподіванкою і показує, як Китай намагається обмежити доступ західних компаній на ринок країни", — заявив голова комісії Палати представників США з питань Китаю Майк Галлахер.

Водночас у КНР вміло користуються відставанням іноземних конкурентів. Так, китайська компанія Huawei минулого тижня випустила свій новий смартфон Mate 60 Pro. Гаджет працює на передовому чіпі, виготовленому китайським контрактним виробником мікросхем SMIC. У США зацікавились вмістом чіпу. 

"Пізно ввечері в четвер Міністерство торгівлі США заявило, що працює над отриманням додаткової інформації "про характер і склад" чипа, який може порушувати торговельні обмеження", — передає Reuters.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайським чиновникам заборонили користуватися продукцією Apple.

Також ми писали, що Apple назвала дату презентації iPhone 15.

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