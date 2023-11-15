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Кембриджський словник назвав слово 2023 року — воно пов'язане із ШІ

15 листопада 2023 22:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кембриджський словник назвав слово 2023 року — воно пов'язане із ШІ
Розкритий словник. Фото: Metro.UK
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кембриджський словник оголосив слово "hallucinate" (галюцинувати) словом 2023 року. Цьому терміну було надано додаткове значення, пов’язане з технологією штучного інтелекту.

Про це повідомляє Sky News.

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Визначено слово 2023 року

Вказано, що традиційно hallucinate означає те, що хтось відчуває щось, чого не існує — через стан здоров’я або вживання наркотиків. Але тепер це також стосується штучного інтелекту.

"У 2023 році стало зрозуміло, що ця нова доступна технологія далека від досконалості, оскільки здатна продукувати неправдиву інформацію — галюцинації — і представляти її як факт", — говориться у повідомленні.

Що таке "галюцинації" штучного інтелекту

У додатковому визначенні слова у Кембриджському словнику йдеться: "Коли штучний інтелект галюцинує, він видає неправдиву інформацію".

Галюцинації штучного інтелекту, також відомі як конфабуляції, виникають, коли інструменти надають неправдиву інформацію, яка може варіюватися від пропозицій, які здаються абсолютно правдоподібними, до таких, які є абсолютно безглуздими.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно мільярдер Ілон Маск запустив власний штучний інтелект Grok, схожий на ChatGPT чи Bard. Проте глава компанії OpenAI Сем Альтман, який колись співпрацював з Маском, посміявся над розробкою колишнього бізнес-партнера.

Нагадуємо, що в Офісі генерального прокурора використовуватимуть штучний інтелект для того, аби доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ. 

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