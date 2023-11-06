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Штучний інтелект навчився створювати фільми за заданими сценаріями

6 листопада 2023 22:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Штучний інтелект навчився створювати фільми за заданими сценаріями
Штучний інтелект. Фото: pinterest.ca
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Штучний інтелект навчився робити кінострічки на основі заданих сценаріїв. Так, у мережі був викладений трейлер фільму "The Outworld", який був створений нейромережею.

Про це повідомляє "Политика страны".

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Фільм, створений нейромережею

У соціальній мережі Х, яку раніше знали як Twitter, було викладено анонс кінофільму "The Outworld" ("Зовнішній світ" у перекладі), створений з використанням ШІ. Показ фільму намічено на 2024 рік.

Також повідомляється, що виробництво кінострічки було здійснено завдяки роботі різноманітних нейронних мереж.

Зображення для проєкту створив ШІ під назвою Leonardo, а Runway відповідав за перетворення їх на відеоряд. Музичний супровід було написано за допомогою сервісу Envato.

Що таке ШІ під назвою Leonardo

Leonardo AI — це штучний інтелект, створений командою фахівців у цій галузі, призначений для створення унікальних зображень. Ця технологія знаходить застосування у найрізноманітніших галузях, від дизайну та мистецтва до маркетингу.

Особливістю Leonardo AI є його здатність до створення візуального контенту на основі текстових інструкцій або виходячи з наданого зразка зображення. Це дає простір для творчості та сприяє виробництву унікальних та інноваційних візуальних матеріалів.

Нагадаємо, що китайський уряд поставило перед собою амбітну мету. Там планують до 2025 року створити перших людиноподібних роботів, а вже до 2027 року наділити їх повноцінним штучним інтелектом.

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