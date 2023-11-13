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Колишній бізнес-партнер Ілона Маска висміяв його проєкт зі штучним інтелектом

13 листопада 2023 14:45
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Колишній бізнес-партнер Ілона Маска висміяв його проєкт зі штучним інтелектом
Глава компанії OpenAI Сем Альтман. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно мільярдер Ілон Маск запустив власний штучний інтелект Grok, схожий на ChatGPT чи Bard. Проте глава компанії OpenAI Сем Альтман, який колись співпрацював з Маском, посміявся над розробкою колишнього бізнес-партнера.

Про це Сем Альтман написав у своєму Twitter. 

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Колишній бізнес-колега Ілона Маска опублікував скриншот, де нібито веде діалог з Builder і просить його "бути чат-ботом, який відповідає на запитання з кринжовим гумором бумера в незграбній несмішній манері". А той відповідає: "Чудово, чат-бот готовий! Його ім'я — Grok. Вам подобається ім'я чи хочете його змінити?"

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Допис Сема Альтмана. Фото: скриншот

Зазначимо, що, створюючи свій штучний інтелект, Ілон Маск заявив, що він буде "бунтарським" і з відмінним почуттям гумору. Окрім того, за словами Маска, нова модель xAI у деяких важливих аспектах є найкращою серед конкурентів. Він розповів, що Grok буде працювати як чат-бот, а також має стати конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.

Також відомо, що бізнесмен був одним із співзасновників OpenAI, однак вийшов зі складу ради директорів компанії ще у 2018 році. Він розповів, що Grok матиме доступ до інформації в реальному часі, що є перевагою перед іншими моделями.

Нагадаємо, власник SpaceX і Tesla Ілон Маск не раз висловлював своє занепокоєння щодо штучного інтелекту (ШІ) та його можливого впливу на майбутнє людства. Нещодавно він знову порушив це питання, назвавши ШІ "ризиком" для людства.

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