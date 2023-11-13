Колишній бізнес-партнер Ілона Маска висміяв його проєкт зі штучним інтелектом
Нещодавно мільярдер Ілон Маск запустив власний штучний інтелект Grok, схожий на ChatGPT чи Bard. Проте глава компанії OpenAI Сем Альтман, який колись співпрацював з Маском, посміявся над розробкою колишнього бізнес-партнера.
Про це Сем Альтман написав у своєму Twitter.
Реакція Альтмана на штучний інтелект Ілона Маска
Колишній бізнес-колега Ілона Маска опублікував скриншот, де нібито веде діалог з Builder і просить його "бути чат-ботом, який відповідає на запитання з кринжовим гумором бумера в незграбній несмішній манері". А той відповідає: "Чудово, чат-бот готовий! Його ім'я — Grok. Вам подобається ім'я чи хочете його змінити?"
Зазначимо, що, створюючи свій штучний інтелект, Ілон Маск заявив, що він буде "бунтарським" і з відмінним почуттям гумору. Окрім того, за словами Маска, нова модель xAI у деяких важливих аспектах є найкращою серед конкурентів. Він розповів, що Grok буде працювати як чат-бот, а також має стати конкурентом для ChatGPT від OpenAI чи Bard від Google.
Також відомо, що бізнесмен був одним із співзасновників OpenAI, однак вийшов зі складу ради директорів компанії ще у 2018 році. Він розповів, що Grok матиме доступ до інформації в реальному часі, що є перевагою перед іншими моделями.
Нагадаємо, власник SpaceX і Tesla Ілон Маск не раз висловлював своє занепокоєння щодо штучного інтелекту (ШІ) та його можливого впливу на майбутнє людства. Нещодавно він знову порушив це питання, назвавши ШІ "ризиком" для людства.
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