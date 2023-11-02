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Маск назвав штучний інтелект загрозою для людства

2 листопада 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Маск назвав штучний інтелект загрозою для людства
Мільярдер Ілон Маск. Фото: Theo Wargo/WireImage
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Власник SpaceX і Tesla Ілон Маск не раз висловлював своє занепокоєння щодо штучного інтелекту (ШІ) та його можливого впливу на майбутнє людства. Нещодавно він знову порушив це питання, назвавши ШІ "ризиком" для людства.

Про це повідомляє Sky News.

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У повідомленні йдеться, що, ймовірно, мільярдер дотримується такої думки через те, що США та Китай підтримали ініціативу Великобританії, закликавши до спільної роботи для забезпечення безпечного використання ШІ технологій. При цьому 28 країн висловили свою підтримку цій ініціативі.

Маск був одним із багатьох видатних гостей заходу, в якому також брали участь такі люди як Сем Альтман з OpenAI, Деміс Хасабіс із Google DeepMind та віцепрезидент США Камала Харріс.

Також повідомляється, що після обговорення питань ІІ Маск та Ріші Сунак обговорили потенційні небезпеки та виклики в галузі технологій в інтерактивній онлайн-сесії на платформі, раніше відомої як Twitter. Вони торкнулися таких тем, як біологічна зброя та втрата контролю над новими технологіями.

Жорстка позиція мільярдера

Хоча Маск активно виступав на користь регулювання ШІ, його позиція стала менш жорсткою після недавніх заходів безпеки, запропонованих президентом США Джо Байденом. Маск висловив думку, що було б краще, якби "незалежний арбітр" регулював цей сектор.

На тлі його заяв, деякі експерти стверджують, що дискусії зосереджені на потенційних загрозах, тоді як справжні проблеми, такі як збереження робочих місць та боротьба з дезінформацією, залишаються у тіні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден видав перший в історії країни указ про штучний інтелект. Він полягає у проведенні нових оцінок безпеки, зокрема дослідження впливу на ринок праці.

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