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iPhone 15 Pro Max: його вартість може шокувати

9 вересня 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
iPhone 15 Pro Max: його вартість може шокувати
Телефони Apple. Фото: Ice Universe
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прихильники корпорації Apple чекають, коли на ринку  з'являться iPhone 15. Втім експерти вже зараз попереджають, що вартість новинки може відверто шокувати. 

Видання Т3 оприлюднило можливу ціну останнього смартфона. Вартість iPhone 15 Pro Max може сягнути $2000.

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iPhone 15 Pro

12 вересня Apple представить нову лінійку iPhone 15. При цьому на чотирьох нових моделях телефонів та навушниках AirPods Pro з'являться роз'єми USB-C.

Також аналітики видання зазначають, що iPhone 15 Pro Max може стати першим iPhone, який перетне позначку в 2000 доларів.

Експерти пояснюють, чому така ціна. Крім очевидних інфляційних факторів, є ще кілька причин очікуваного зростання цін.

  • Багато хто очікує, що iPhone 15 будуть виготовлені з титану. Незважаючи на те, що він міцніший і легший за стандартний алюміній, він також дорожчий.
  • Є також інформація, що перископічна лінза може знайти свій шлях до iPhone 15 Pro Max, пропонуючи значно покращений оптичний зум.

Нагадаємо, за тиждень до офіційного представлення iPhone 15 у мережі з’явилися фотографії девайсів. Їх опублікували користувачі китайської соцмережі Weibo.

Також стало відомо, що новий iPhone 15 отримає найбільший обсяг оперативної пам'яті.

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