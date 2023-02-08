Google взяв на роботу штучний інтелект

Нейромережа ChatGPT пройшла співбесіду в Google на посаду молодшого інженера-програміста. Раніше таку роботу виконувала людина, аби допомогти людям знайти швидше інформацію, передає УНІАН.

Робота в Google

Співробітники Google взяли на роботу нейромережу ChatGPT, яка успішно пройшла співбесіду і давала відповіді "на льоту". Чат-боти проходили співбесіду в якості експерименту. За результатами її проходження переможець може заощадити користувачам час, який вони витрачають на перегляд посилань у Google, коли шукаючи ту саму інформацію.

Сам чат-бот заявив, що на даному рівні розвитку він не може повноцінно замінити людину. Проте нейромережа справляється з написанням простого коду декількома мовами, а також може знаходити і виправляти всі помилки в готовому коді. За виконання таких завдань фахівець в американському офісі отримує $180 тис. на рік.

Деталі про ChatGPT

Чат-бот ChatGPT може відповідати на складні питання, писати прозу, складати вірші або комп'ютерний код. Він створює новий контент після навчання на великих обсягах даних.

Нагадаємо, вперше в історії штучний інтелект ChatGPT ухвалив вирок. Це сталося в Колумбії, коли суддя використав текстовий генератор, щоб порушити питання у справі.