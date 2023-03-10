Apple запускає нову платформу для прослуховування музики

На стрімінговому сервісі буде більше класичної музики

Корпорація Apple незабаром запустить новий музичний стрімінговий сервіс Apple Music Classical. Відомо, що прем'єра запланована на 28 березня.

Про це повідомляється на офіційному сайті.

Деталі

Нову програму можна буде завантажити через App Store. Новий застосунок матиме більш ширший і детальніший погляд на класичну музику, ніж Apple Music або інші основні музичні сервіси.

Відомо, що Apple Music Classical працюватиме за основною підпискою Apple Music, музика в каталозі буде доступна з функцією просторового аудіо з бітрейтом 192 кб/с. У додатку будуть сотні плейлистів та тисячі ексклюзивних альбомів, а також біографії композиторів та керівництва.

Спочатку програма буде доступна лише на iPhone пізніше планується додати її і до телефонів із системою Android.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple презентували iPhone у жовтому кольорі. Йдеться про iPhone 14 та iPhone 14 Plus, а от для моделей 14 Pro й 14 Pro Max нового забарвлення не передбачено.

Зазначимо, що раніше компанія вже презентувала смартфони у жовтому кольорі. Серед них були iPhone 11, iPhone XR та iPhone 5c.