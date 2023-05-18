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Apple випустить у продаж "прозорі" навушники: чим вони крутіші за Airpods Pro

18 травня 2023 16:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Apple випустить у продаж "прозорі" навушники: чим вони крутіші за Airpods Pro
Нові "прозорі" навушники Beats Studio Buds. Фото: Apple
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Apple офіційно представила бездротові навушники Beats Studio Buds + з поліпшеними характеристиками та кількома колірними варіантами. Модель коштує на 100 доларів дешевше, ніж AirPods Pro 2.

Про це повідомляє пресслужба Apple.

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У чому особливість нових навушників

Навушники майже нічим не відрізняються від попередників, але розробники покращили посадку, зробили активне шумозаглушення та якість дзвінків, а також покращили зарядку: тепер батарея тримає 36 годин.

Studio Buds + використовують власну платформу другого покоління "Beats Proprietary Platform", яка пропонує багато з тих самих функцій, що і навушники з фірмовими чипами Apple. Це очікування фрази "Привіт, Siri", підтримка "Локатора", автоматичне перемикання пристроїв через iCloud і оновлення "по повітрю". Низка аналогічних функцій підтримується й для Android.

Кейс заряджається через USB-C і не підтримує бездротову зарядку. Повна зарядка чохла і навушників займає дві години, проте 5-хвилинна функція Fast Fuel забезпечує до години автономної роботи за низького рівня заряду.

Навушники доступні у трьох кольорах: прозорий, чорний та колір слонової кістки.

  • Нові "прозорі" навушники Beats Studio Buds в прозорому кольорів. Фото: Apple
  • Нові "прозорі" навушники Beats Studio Buds в чорму кольорі. Фото: Apple
  • Нові "прозорі" навушники Beats Studio Buds кольору слонової кістки. Фото: Apple
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Скільки коштують навушники

Вартість Beats Studio Buds + становить 169,99 доларів, що на 20 доларів дорожче першого покоління. Зараз вони доступні лише в США, Канаді та Китаї, але в майбутньому список країн для продажу розшириться.

Нагадаємо, нещодавно Apple розробила дизайн майбутнього чохла для AirPods із вбудованим сенсорним екраном. Це дозволить користувачам керувати джерелами звуку та взаємодіяти з додатками, пов’язаними з під’єднаними пристроями.

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