У AirPods від Apple може з'явитись вбудований сенсорний екран: чим він особливий

Apple подала патент, де чітко вказано зображення AirPods та сенсорний дисплей

Apple розробила дизайн майбутнього чохла для AirPods із вбудованим сенсорним екраном. Це дозволить користувачам керувати джерелами звуку та взаємодіяти з додатками, пов’язаними з під’єднаними пристроями.

Про це пише Portaltele.

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У вересні 2021 року Apple подала патент, а минолого тижня його опублікували Бюро патентів та товарних знаків США, де чітко вказано варіації дизайну, зображення AirPods та сенсорний дисплей.

"Корисність футляра для навушників можна підвищити, а користувач може контролювати бездротові навушники користувача, налаштувавши футляр для навушників з інтерактивним інтерфейсом, щоб користувач міг контролювати операції, пов’язані з бездротовими навушниками", — йдеться в патенті.

Функції сенсорного чохла Apple

Apple розглядає безліч варіантів нової технології. В одному з них передбачає керування Apple Music через футляр за допомогою сенсорного дисплею з графічним інтерфейсом, що забезпечує тактильний зворотній зв’язок. Таким чином користувач може керувати відтворенням аудіо, регулювати гучність та змінювати улюблені пісні.

В іншому варіанті чохол реагує на певні жести, наприклад, натискання та змахування для навігації вмістом на екрані та виклику Siri.

Крім того корпус може містити додаткові процесори та модулі пам’яті, щоб здійснювати певні функції, що традиційно пов’язані зі смартфонами, комп’ютерами та іншими підключеними пристроями. Наприклад, деякі варіанти показують сенсорний дисплей чохла, що забезпечує інтерактивний доступ до додатків iPhone, включно з телефоном, поштою, повідомленнями, камерою, календарем, погодою, картами тощо.

"Недоліки, пов’язані з керуванням користувача бездротовими навушниками, зменшуються або усуваються", — стверджують в патенті.

Коли сенсорний чохол Apple можна буде придбати

Вірогідно, технологія, яку описує патент, навряд чи з’явиться на ринку найближчим часом, якщо з’явиться взагалі. Однак цей патент доводить, що Apple шукає способи зробити футляр AirPods більш функціональним та зручнішим для користування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найближчим часов Apple може презентувати друге покоління навушників AirPods Max. Новинку з фірмовим шумозаглушенням, просторовим звуком та адаптивним еквалайзером, ймовірно, представлять цією весною.