Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow У AirPods від Apple може з'явитись вбудований сенсорний екран: чим він особливий arrow

У AirPods від Apple може з'явитись вбудований сенсорний екран: чим він особливий

3 квітня 2023 20:10
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Apple подала патент, де чітко вказано зображення AirPods та сенсорний дисплей
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Apple розробила дизайн майбутнього чохла для AirPods із вбудованим сенсорним екраном. Це дозволить користувачам керувати джерелами звуку та взаємодіяти з додатками, пов’язаними з під’єднаними пристроями.

Про це пише Portaltele.

Читайте також:

Різниця зі звичайним чохлом Apple

У вересні 2021 року Apple подала патент, а минолого тижня його опублікували Бюро патентів та товарних знаків США, де чітко вказано варіації дизайну, зображення AirPods та сенсорний дисплей.

"Корисність футляра для навушників можна підвищити, а користувач може контролювати бездротові навушники користувача, налаштувавши футляр для навушників з інтерактивним інтерфейсом, щоб користувач міг контролювати операції, пов’язані з бездротовими навушниками", — йдеться в патенті.

Функції сенсорного чохла Apple

Apple розглядає безліч варіантів нової технології. В одному з них передбачає керування Apple Music через футляр за допомогою сенсорного дисплею з графічним інтерфейсом, що забезпечує тактильний зворотній зв’язок. Таким чином користувач може керувати відтворенням аудіо, регулювати гучність та змінювати улюблені пісні. 

В іншому варіанті чохол реагує на певні жести, наприклад, натискання та змахування для навігації вмістом на екрані та виклику Siri.

Крім того корпус може містити додаткові процесори та модулі пам’яті, щоб здійснювати певні функції, що традиційно пов’язані зі смартфонами, комп’ютерами та іншими підключеними пристроями. Наприклад, деякі варіанти показують сенсорний дисплей чохла, що забезпечує інтерактивний доступ до додатків iPhone, включно з телефоном, поштою, повідомленнями, камерою, календарем, погодою, картами тощо.

"Недоліки, пов’язані з керуванням користувача бездротовими навушниками, зменшуються або усуваються", — стверджують в патенті.

Коли сенсорний чохол Apple можна буде придбати

Вірогідно, технологія, яку описує патент, навряд чи з’явиться на ринку найближчим часом, якщо з’явиться взагалі. Однак цей патент доводить, що  Apple шукає способи зробити футляр AirPods більш функціональним та зручнішим для користування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найближчим часов Apple може презентувати друге покоління навушників AirPods Max. Новинку з фірмовим шумозаглушенням, просторовим звуком та адаптивним еквалайзером, ймовірно, представлять цією весною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB