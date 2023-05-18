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Apple закриває свої сервісні центри у РФ

18 травня 2023 15:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Apple закриває свої сервісні центри у РФ
Сервісний центр Apple у РФ. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії закривають сервісні центри Apple. Нещодавно в Москві та Санкт-Петербурзі були закриті MacLabs та B2X відповідно.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Закриття сервісних центрів

У повідомленні йдеться, що очікуються проблеми з подальшою роботою багатьох інших сервісних центрів Apple, які не належать великим корпораціям або рітейл-мережам, наприклад, Re: Store або "М.Відео". Московський АСЦ "Бробролаб" розпочав кампанію з метою зібрати 6 млн рублів для продовження своєї роботи.

Apple Care+, програма розширеної гарантії Apple, все ще функціонує в Росії, але вона доступна тільки для iPhone та Apple Watch, у той час, як Mac та iPad виключені із програми.

На цей час Apple не здійснює прямі поставки комплектуючих до Росії, а перерозподіляє їх через компанію, що базується у Прибалтиці, серед своїх АСЦ. Це значно збільшує терміни гарантійного ремонту та вартість післягарантійного обслуговування.

Головний редактор iPhones.ru Микита Горяїнов упевнений у тому, що ряд АСЦ швидше за все доведеться закрити.

"Велика кількість ремонтів та звернень перемикнулася на сірий ринок. Ситуація з запчастинами також нестабільна, що ставить у невигідне становище АСЦ без додаткових джерел доходу, змушуючи їх згортати операції та скорочувати витрати", — коментує він.

Нагадаємо, щоApple має намір знизити продуктивність "несправжніх" зарядних пристроїв USB-C для нових iPhone. Водночас європейська влада погрожує заборонити продаж смартфонів компанії в країнах ЄС, якщо Apple здійснить такий план.

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