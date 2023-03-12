Російський банк ВТБ маскував в App Store власний застосунок, але його видалили

Банк маскував застосунок під ресторанний довідник

Компанія Apple видалила з App Store застосунок російського банку ВТБ. Розробники маскували його під ресторанний довідник.

Про це інформує російське видання "Медуза".

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Зазначається, що копія застосунку російського банку ВТБ з'явилася на App Store 1 березня, однак цікаво те, що розробники замаскували його під ресторанний довідник. Сам застосунок називався "Все просто", а у його описі йшлося, що він дозволяє стежити за знижками та купонами від кафе та ресторанів.

Аби застосунок не видалили, користувачі у відгуках просили не згадувати "відому абревіатуру із трьох літер" — ВТБ, однак Apple все-таки його видалили.

Як відомо, компанія видалила додаток "ВТБ Онлайн" із App Store після того, як у лютому 2022 року США оголосили про санкції проти росії через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Apple припиняє гарантійне обслуговування своїх комп'ютерів та планшетів у росії.

Зазначимо, що Apple стала однією з перших міжнародних компаній, які зупинили поставки своєї продукції в росію після початку повномасштабної війни. Водночас обмежили використання Apple Pay та інших сервісів, а також заборонили адаптувати iPhone 14 під російські мережі.