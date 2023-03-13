У червні Apple представить окуляри доповненої реальності

Apple готується до презентації окулярів доповненої реальності: у чому їх особливість
У червні компанія Apple представить нові окуляри доповненої реальності. Цей реліз стане першою новою категорією продуктів, які розроблятимуться виключно під керівництвом Тім Кука.
Про це пише видання Financial Times.
-
Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей
-
Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту
-
У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів
-
Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко
-
Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі
-
Герой, страчений окупантами за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови
-
В Україні пропонують заборонити евакуацію автомобілів під час війни: що передувало
-
Прокуратура Миколаївщини розпочала розслідування за фактом ранкового обстрілу
-
ПриватБанк знімає чималі відсотки із деяких карток: що відомо
-
До України намагалися ввезти 37 млн грн, вкрадених на окупованих територіях: деталі схеми
Що відомо
Зазначимо, що попередні презентації корпорації Apple містили продукти, які були створені під впливом Стіва Джобса. Однак очікується, що майбутня AR-гарнітура стане першим продуктом, розробленим виключно під керівництвом Кука.
Як відомо, створення цього продукту суло досить суперечливим. Відтак, команда дизайнерів Apple виступала за створення легкого пристрою без шкоди для функціональності, в той час, як операційні керівники, в тому числі Кук, наполягали на своєчасному запуску.
Аналітики кажуть, що Apple прагне створити абсолютно новий тип гаджетів. Окуляри доповненої реальності повинні повністю замінити iPhone забезпечивши користувачів усіма необхідними функціями, зручним і зрозумілим інтерфейсом та доступністю.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple довідалися про замаскований застосунок російського банку ВТБ в App Store та видалили його.