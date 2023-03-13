У червні Apple представить окуляри доповненої реальності

Це буде перший продукт, розроблений виключно під керівництвом Тіма Кука

У червні компанія Apple представить нові окуляри доповненої реальності. Цей реліз стане першою новою категорією продуктів, які розроблятимуться виключно під керівництвом Тім Кука.

Про це пише видання Financial Times.

Що відомо

Зазначимо, що попередні презентації корпорації Apple містили продукти, які були створені під впливом Стіва Джобса. Однак очікується, що майбутня AR-гарнітура стане першим продуктом, розробленим виключно під керівництвом Кука.

Як відомо, створення цього продукту суло досить суперечливим. Відтак, команда дизайнерів Apple виступала за створення легкого пристрою без шкоди для функціональності, в той час, як операційні керівники, в тому числі Кук, наполягали на своєчасному запуску.

Аналітики кажуть, що Apple прагне створити абсолютно новий тип гаджетів. Окуляри доповненої реальності повинні повністю замінити iPhone забезпечивши користувачів усіма необхідними функціями, зручним і зрозумілим інтерфейсом та доступністю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple довідалися про замаскований застосунок російського банку ВТБ в App Store та видалили його.