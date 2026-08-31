Чи потрібно ОСББ подавати звіт до ТЦК, якщо підприємство не має автомобілів

Військовослужбовець за комп'ютером. Фото: Сервісний центр МВС м. Києва

Організації та підприємства зобов'язані двічі на рік звітувати до ТЦК про транспортні засоби, навіть якщо техніки на їхньому балансі взагалі немає. Міноборони роз'яснило, що закон не передбачає винятків для юридичних осіб без автопарку. А за ігнорування такої вимоги можуть надійти штрафи.

Про це повідомила Всеукраїнська Рада голів ОСББ із відповіддю на офіційний запит, який вони подали до Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому треба звітувати до ТЦК про авто компаніям без техніки

Навіть за умови повної відсутності автомобілів чи іншої техніки на балансі, організації та підприємства мусять подавати звітність до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У Департаменті мобілізації Міністерства оборони України наголосили, що нульовий баланс не є підставою для ігнорування військово-транспортного обов'язку.

Якщо юридична особа, зокрема об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, не має власного автопарку, вона все одно повинна повідомити про це військкомат. Згідно з роз'ясненням профільного департаменту, процедура виконується шляхом подання офіційних відомостей про відсутність транспортних засобів і техніки.

Відповідь Міноборони щодо обов'язку звітування про авто. Фото: Всеукраїнська Рада голів ОСББ

Відповідь Міноборони щодо обов'язку звітування про авто. Фото: Всеукраїнська Рада голів ОСББ

Робити це керівники підприємств, установ та організацій зобов'язані двічі на рік у чітко визначені терміни — до 20 червня та до 20 грудня. У Міністерстві оборони окремо підкреслили, що чинне законодавство взагалі не містить норм, які б звільняли установи від подання інформації лише через те, що у них немає машин.

Читайте також:

Вимоги до юридичних осіб базуються одразу на кількох документах. Залучення організацій до виконання військово-транспортного обов'язку регламентується статтею 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21 жовтня 1993 року №3543-XII. Самі ж терміни подачі даних закріплені в 15-му пункті Положення про військово-транспортний обов’язок. Цей документ був затверджений урядовою постановою №1921 ще 28 грудня 2000 року.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що перебування в базі розшуку через несвоєчасне оновлення персональних даних не позбавляє людину права підписати контракт із ЗСУ. Після офіційного зарахування на службу розшуковий статус знімається автоматично, однак накладені раніше адміністративні штрафи не анулюються і їх доведеться сплатити.

Також окремі категорії військовозобов'язаних можуть оформити відстрочку дистанційно в застосунку "Резерв+" без візиту до військкомату. Водночас юристи наголошують, що в низці випадків для підтвердження права на відстрочку громадянам усе ще необхідно особисто піти особисто подавати паперові документи до ТЦК.