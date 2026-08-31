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Главная ТЦК Отчет в ТЦК об авто: Минобороны разъяснило правила для ОСМД

Отчет в ТЦК об авто: Минобороны разъяснило правила для ОСМД

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31 августа 2026 00:30
Нужно ли ОСМД подавать отчет в ТЦК, если у предприятия нет автомобилей
Военнослужащий за компьютером. Фото: Сервисный центр МВД г. Киева

Организации и предприятия обязаны дважды в год предоставлять отчеты в ТЦК о транспортных средствах, даже если на их балансе вообще нет техники. Минобороны разъяснило, что закон не предусматривает исключений для юридических лиц, не имеющих автопарка. А за игнорирование такого требования могут быть наложены штрафы.

Об этом сообщил Всеукраинский совет председателей ОСМД в ответе на официальный запрос, который они направили в Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Почему компании без техники должны отчитываться перед ТЦК об автомобилях

Даже при полном отсутствии автомобилей или другой техники на балансе организации и предприятия обязаны подавать отчетность в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В Департаменте мобилизации Министерства обороны Украины подчеркнули, что нулевой баланс не является основанием для игнорирования военно-транспортной обязанности.

Если юридическое лицо, в частности объединение совладельцев многоквартирного дома, не имеет собственного автопарка, оно все равно должно сообщить об этом в военкомат. Согласно разъяснению профильного департамента, процедура осуществляется путем представления официальных сведений об отсутствии транспортных средств и техники.

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Ответ Минобороны относительно обязанности отчитываться об автомобилях. Фото: Всеукраинский совет председателей ОСМД
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Ответ Минобороны об обязанности отчитываться об автомобилях. Фото: Всеукраинский совет председателей ОСМД

Делать это руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны дважды в год в четко определенные сроки — до 20 июня и до 20 декабря. В Министерстве обороны отдельно подчеркнули, что действующее законодательство вообще не содержит норм, которые бы освобождали учреждения от представления информации только из-за того, что у них нет автомобилей.

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Требования к юридическим лицам основаны сразу на нескольких документах. Привлечение организаций к выполнению военно-транспортной обязанности регламентируется статьёй 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21 октября 1993 года № 3543-XII. Сами же сроки подачи данных закреплены в 15-м пункте Положения о военно-транспортной обязанности. Этот документ был утвержден постановлением правительства № 1921 еще 28 декабря 2000 года.

Новини.LIVE сообщали ранее, что нахождение в базе розыска из-за несвоевременного обновления персональных данных не лишает человека права подписать контракт с ВСУ. После официального зачисления на службу статус разыскиваемого снимается автоматически, однако наложенные ранее административные штрафы не аннулируются и их придется уплатить.

Также отдельные категории военнообязанных могут оформить отсрочку дистанционно в приложении «Резерв+» без посещения военкомата. В то же время юристы отмечают, что в ряде случаев для подтверждения права на отсрочку гражданам по-прежнему необходимо лично подать бумажные документы в ТЦК.

военный учет автомобиль ТЦК и СП ОСМД
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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