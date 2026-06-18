Звільнився зі школи, але в "Резерв+" відстрочка є: реакція ТЦК

Застосунок "Резерв+", де вказується відстрочка. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаний громадянин звільняється з посади у школі, його відстрочка буде анульована. Те, що "Резерв+" вона якийсь час ще залишатиметься, не означає, що вона зберігатиме чинність. Але група оповіщення ТЦК може під час перевірки документів визнати цю відстрочку як чинну.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для педагогів

Право на відстрочку має ціла низка військовозобов’язаних громадян. Так, відстрочку може отримати частина військовозобов’язаних на основі свого працевлаштування.

Так, відстрочкою забезпечуються працівники закладів освіти. Це стосується учителів та інших осіб, які займають педагогічні посади і мають не менше 0,75 ставки.

Відстрочка для таких громадян триває до того моменту, поки вони працюють у навчальному закладі. Після того відстрочка має бути анульована.

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Нечинна відстрочка, але ТЦК може визнати її

До юристів звернувся громадянин, який звільнився з освітнього закладу. Але, як виявив чоловік, у "Резерв+" відстрочка ще зберігається.

Громадянин поцікавився, як довго це може відбуватися і чи законна така відстрочка після звільнення. Юрист Владислав Дерій визнав: "Ні, відстрочка не є чинною".

Але, зазначив Дерій, громадянин може її використати: "Якщо вона відображається в "Резерв+", то скоріш за все представники ТЦК не пред'являтимуть до Вас претензій. Якщо, звісно, вони не проводитимуть глибинну перевірку та не отримають інформацію про Ваше звільнення".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що громадянин має ще до трьох тижнів діючої відстрочки після відрахування з коледжу.

Відстрочка, надана студенту коледжу на час навчання, має бути скасована після відрахування цієї особи з навчального закладу. Але цей процес не є миттєвим. Повідомлення з коледжу, перевірка територіального центру комплектування і ухвалення рішення може піти до трьох тижнів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як дізнатися, коли закінчується відстрочка.

Після появи електронних військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" багато користувачів почали запитувати, як правильно перевірити строк дії своєї відстрочки. Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, як саме визначити, коли потрібно оновлювати документи та як розуміти позначку "до закінчення мобілізації" у вашому електронному ВОД.