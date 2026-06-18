Уволился из школы, но в "Резерв+" есть отсрочка: реакция ТЦК

Приложение "Резерв+", в котором указывается отсрочка. Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин увольняется с должности в школе, его отсрочка будет аннулирована. То, что программа «Резерв+» еще некоторое время будет существовать, не означает, что она будет оставаться в силе. Однако группа оповещения ТЦК может в ходе проверки документов признать эту отсрочку действующей.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для педагогов

Право на отсрочку имеет целый ряд военнообязанных граждан. Так, отсрочку может получить часть военнообязанных на основании своего трудоустройства.

Так, отсрочкой обеспечиваются работники учебных заведений. Это касается учителей и других лиц, занимающих педагогические должности и имеющих не менее 0,75 ставки.

Отсрочка для таких граждан действует до тех пор, пока они работают в учебном заведении. После этого отсрочка должна быть аннулирована.

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Отсрочка недействительна, но ТЦК может признать её

К юристам обратился гражданин, уволившийся из образовательного учреждения. Однако, как выяснил мужчина, в системе "Резерв+" отсрочка по-прежнему сохраняется.

Гражданин поинтересовался, как долго это может продолжаться и законна ли такая отсрочка после увольнения. Юрист Владислав Дерий признал: "Нет, отсрочка не действует".

Однако, как отметил Дерий, гражданин может ею воспользоваться: "Если она отображается в "Резерв+", то, скорее всего, представители ТЦК не будут предъявлять к вам претензий. Если, конечно, они не будут проводить тщательную проверку и не получат информацию о вашем увольнении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что у гражданина остаётся ещё до трёх недель действующей отсрочки после отчисления из колледжа.

Отсрочка, предоставленная студенту колледжа на время обучения, должна быть отменена после отчисления этого лица из учебного заведения. Но этот процесс не происходит мгновенно. Уведомление из колледжа, проверка территориального центра комплектования и принятие решения могут занять до трех недель.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как узнать, когда заканчивается отсрочка.

После появления электронных военно-учетных документов в приложении "Резерв+" многие пользователи начали спрашивать, как правильно проверить срок действия своей отсрочки. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как именно определить, когда нужно обновлять документы, и как понимать пометку "до окончания мобилизации" в вашем электронном ВУД.