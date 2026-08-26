Що робити, якщо ТЦК не зняв відстрочку після звільнення з роботи

Представники ТЦК та СП у школі. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Зміна місця роботи з навчального закладу, де була раніше відстрочка, на критичне підприємство може супроводжуватися технічними затримками у "Резерв+". Система блокуватиме нове бронювання через неактуальну педагогічну відстрочку, а інколи може показувати її, як чинну, хоча дія відстрочки припиняється у той же день, як зникає підстава для її оформлення.

Роз'яснення надав юрист Станіслав Гіммельфарб, передає Новини.LIVE.

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Чи дійсна відстрочка, якщо її термін ще триває, але підстава закінчилась раніше

Виникають ситуації, коли колишні працівники закладів освіти не можуть отримати нове бронювання через портал "Дія". Система автоматично відхиляє запит нового роботодавця, видаючи помилку "Особа має відстрочку".

Подібна проблема сталася з чоловіком, якого звільнили зі школи 17 серпня 2026 року. Попри те, що керівництво закладу своєчасно передало відомості до Пенсійного фонду, оновило дані в ЄДЕБО та направило повідомлення до ТЦК, у застосунку "Резерв+" педагогічна відстрочка продовжувала діяти до 30 жовтня 2026 року.

Законодавство не містить жорстких вимог щодо зникнення старого статусу з "Резерв+" протягом 24 годин після розірвання трудового договору. Інформація потребує часу на складний обмін між відомчими реєстрами. Водночас наявність дати 30 жовтня в електронному документі не означає збереження імунітету від мобілізації, оскільки законна підстава для нього була втрачена безпосередньо в день звільнення.

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Якщо так сталося, що термін дії відстрочки іще мав би тривати, але підстава з якої вона і виникла уже відсутня, то юристи не радять витрачати час.

Слід зберегти наказ про звільнення дати системі кілька робочих днів на автоматичне оновлення даних. Подавати повторну заявку на бронювання до повного зникнення старого запису немає сенсу, адже портал знову згенерує відмову. Йти особисто до територіального центру комплектування також не потрібно, оскільки попередній роботодавець уже виконав свої прямі зобов'язання щодо інформування військкомату.

Якщо після паузи статус у застосунку не змінився, необхідно звертатися безпосередньо до служби технічної підтримки "Резерв+". Фахівці рекомендують надіслати копію наказу про звільнення та вказати, що трудові відносини припинено 17 серпня, а всі відповідні органи повідомлено.

У зверненні варто вимагати перевірки актуальності відомостей у реєстрі "Оберіг" та негайного внесення змін. Після зміни статусу та скасування відстрочки уже можна подаватися на бронювання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що для педагогів закладів середньої освіти, зайнятих мінімум на три чверті ставки за основним трудовим договором, з'явилася можливість онлайн-подачі документів на звільнення від мобілізації. У Резерв+ почалося бета-тесування цієї послуги.

Водночас отримання диплома бакалавра та подальший перехід на магістерський рівень гарантує військовозобов'язаному збереження відстрочки від призову незалежно від форми власності обраного університету. Важливо дотримуватися правил послідовності здобуття освіти.