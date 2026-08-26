Что делать, если ТЦК не снял отсрочку после увольнения с работы

Представители ТЦК и СП в школе. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Смена места работы с учебного заведения, где ранее действовала отсрочка, на предприятие, относящееся к критической сфере, может сопровождаться техническими задержками в "Резерв+". Система будет блокировать новое бронирование из-за неактуальной педагогической отсрочки, а иногда может отображать её как действующую, хотя действие отсрочки прекращается в тот же день, когда исчезает основание для её оформления.

Разъяснение дал юрист Станислав Гиммельфарб, передает Новини.LIVE.

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Действительна ли отсрочка, если ее срок еще не истек, но основание для нее прекратилось ранее

Возникают ситуации, когда бывшие сотрудники учебных заведений не могут получить новое бронирование через портал "Дія". Система автоматически отклоняет запрос нового работодателя, выдавая ошибку "У лица есть отсрочка".

Подобная проблема возникла у мужчины, которого уволили из школы 17 августа 2026 года. Несмотря на то, что руководство учреждения своевременно передало сведения в Пенсионный фонд, обновило данные в ЕДЕБО и направило уведомление в ТЦК, в приложении "Резерв+" педагогическая отсрочка продолжала действовать до 30 октября 2026 года.

Законодательство не содержит жестких требований относительно исчезновения старого статуса из «Резерв+» в течение 24 часов после расторжения трудового договора. Для сложного обмена информацией между ведомственными реестрами требуется время. В то же время наличие даты 30 октября в электронном документе не означает сохранения иммунитета от мобилизации, поскольку законное основание для него было утрачено непосредственно в день увольнения.

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Если так сложилось, что срок действия отсрочки ещё должен был бы продолжаться, но основание, на котором она была предоставлена, уже отсутствует, то юристы не советуют терять время.

Следует сохранить приказ об увольнении и дать системе несколько рабочих дней на автоматическое обновление данных. Подавать повторную заявку на бронирование до полного исчезновения старой записи нет смысла, ведь портал снова сгенерирует отказ. Обращаться лично в территориальный центр комплектования также не нужно, поскольку предыдущий работодатель уже выполнил свои прямые обязательства по информированию военкомата.

Если после паузы статус в приложении не изменился, необходимо обращаться непосредственно в службу технической поддержки "Резерв+". Специалисты рекомендуют отправить копию приказа об увольнении и указать, что трудовые отношения прекращены 17 августа, а все соответствующие органы уведомлены.

В обращении следует потребовать проверки актуальности сведений в реестре "Оберіг" и немедленного внесения изменений. После изменения статуса и отмены отсрочки уже можно подавать заявку на бронирование.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что для педагогов средних учебных заведений, занятых минимум на три четверти ставки по основному трудовому договору, появилась возможность онлайн-подачи документов на освобождение от мобилизации. В "Резерв+" началось бета-тестирование этой услуги.

В то же время получение диплома бакалавра и последующий переход на магистерский уровень гарантирует военнообязанному сохранение отсрочки от призыва независимо от формы собственности выбранного университета. Важно соблюдать правила последовательности получения образования.