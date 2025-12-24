Відео
Звільнення з роботи — хто має повідомити в ТЦК

Звільнення з роботи — хто має повідомити в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 06:30
Звільнення військовозобов'язаного з роботи - хто повинен повідомити в ТЦК
Працівник на заводі. Фото: Ocean Shipyard

Якщо з роботи звільняється військовозобов’язаний громадянин, то про цей факт потрібно повідомити у територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, хто саме — роботодавець чи сам працівники — мають це зробити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Читайте також:

Робітник чи роботодавець

Підприємства, на яких працюють військовозобов’язані громадяни, мають певні обов’язки перед територіальними центрами комплектування.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, хто має повідомити в ТЦК про факт його звільнення з роботи.

"Обов'язок повідомити ТЦК про звільнення працівника покладається на його роботодавця", — запевнив чоловіка юрист Андрій Брильов.

Він підкреслив, що роботодавець мусить подати до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних протягом 7 днів від дати оформлення наказу про звільнення працівника.

Чи має інформувати ТЦК сам звільнений

Втім, додав юрист, громадянин може і сам подбати про ці дані.

"Громадянину і самому не завадить для уникнення ризиків повідомити ТЦК про зміну облікових даних (звільнення з роботи)", — підкреслив Брильов.

Він наголосив, що це можна зробити рекомендованим листом з описом вкладення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є проблеми у ситуації із прийомом на роботу військовозобов'язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна брати на роботу військово’обов'язаного з е-ВОД без військового звання.

звільнення працівники ТЦК та СП військовозобов'язані роботодавці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
