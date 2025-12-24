Звільнення військовозобов'язаного з роботи - хто повинен повідомити в ТЦК

Працівник на заводі. Фото: Ocean Shipyard

Якщо з роботи звільняється військовозобов’язаний громадянин, то про цей факт потрібно повідомити у територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, хто саме — роботодавець чи сам працівники — мають це зробити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Робітник чи роботодавець

Підприємства, на яких працюють військовозобов’язані громадяни, мають певні обов’язки перед територіальними центрами комплектування.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, хто має повідомити в ТЦК про факт його звільнення з роботи.

"Обов'язок повідомити ТЦК про звільнення працівника покладається на його роботодавця", — запевнив чоловіка юрист Андрій Брильов.

Він підкреслив, що роботодавець мусить подати до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних протягом 7 днів від дати оформлення наказу про звільнення працівника.

Чи має інформувати ТЦК сам звільнений

Втім, додав юрист, громадянин може і сам подбати про ці дані.

"Громадянину і самому не завадить для уникнення ризиків повідомити ТЦК про зміну облікових даних (звільнення з роботи)", — підкреслив Брильов.

Він наголосив, що це можна зробити рекомендованим листом з описом вкладення.

