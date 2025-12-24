Увольнение военнообязанного с работы - кто должен сообщить в ТЦК

Увольнение с работы — кто должен сообщить в ТЦК
Если с работы увольняется военнообязанный гражданин, то об этом факте нужно сообщить в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, кто именно - работодатель или сам работники — должны это сделать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.
Работник или работодатель
Предприятия, на которых работают военнообязанные граждане, имеют определенные обязанности перед территориальными центрами комплектования.
К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, кто должен сообщить в ТЦК о факте его увольнения с работы.
"Обязанность сообщить ТЦК об увольнении работника возлагается на его работодателя", — заверил мужчину юрист Андрей Брылев.
Он подчеркнул, что работодатель должен подать в ТЦК уведомление об изменении учетных данных в течение 7 дней с даты оформления приказа об увольнении работника.
Должен ли информировать ТЦК сам уволенный
Впрочем, добавил юрист, гражданин может и сам позаботиться об этих данных.
"Гражданину и самому не помешает во избежание рисков сообщить ТЦК об изменении учетных данных (увольнение с работы)", — подчеркнул Брилев.
Он подчеркнул, что это можно сделать заказным письмом с описью вложения.
