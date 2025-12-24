Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Увольнение с работы — кто должен сообщить в ТЦК

Увольнение с работы — кто должен сообщить в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 06:30
Увольнение военнообязанного с работы - кто должен сообщить в ТЦК
Работник на заводе. Фото: Ocean Shipyard

Если с работы увольняется военнообязанный гражданин, то об этом факте нужно сообщить в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, кто именно - работодатель или сам работники — должны это сделать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Реклама
Читайте также:

Работник или работодатель

Предприятия, на которых работают военнообязанные граждане, имеют определенные обязанности перед территориальными центрами комплектования.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, кто должен сообщить в ТЦК о факте его увольнения с работы.

"Обязанность сообщить ТЦК об увольнении работника возлагается на его работодателя", — заверил мужчину юрист Андрей Брылев.

Он подчеркнул, что работодатель должен подать в ТЦК уведомление об изменении учетных данных в течение 7 дней с даты оформления приказа об увольнении работника.

Должен ли информировать ТЦК сам уволенный

Впрочем, добавил юрист, гражданин может и сам позаботиться об этих данных.

"Гражданину и самому не помешает во избежание рисков сообщить ТЦК об изменении учетных данных (увольнение с работы)", — подчеркнул Брилев.

Он подчеркнул, что это можно сделать заказным письмом с описью вложения.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть проблемы в ситуации с приемом на работу военнообязанных.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли брать на работу военнообязанного с е-ВУД без воинского звания.

увольнение сотрудники ТЦК и СП военнообязанные работодатели
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации