Увольнение военнообязанного с работы - кто должен сообщить в ТЦК

Работник на заводе. Фото: Ocean Shipyard

Если с работы увольняется военнообязанный гражданин, то об этом факте нужно сообщить в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, кто именно - работодатель или сам работники — должны это сделать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Работник или работодатель

Предприятия, на которых работают военнообязанные граждане, имеют определенные обязанности перед территориальными центрами комплектования.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, кто должен сообщить в ТЦК о факте его увольнения с работы.

"Обязанность сообщить ТЦК об увольнении работника возлагается на его работодателя", — заверил мужчину юрист Андрей Брылев.

Он подчеркнул, что работодатель должен подать в ТЦК уведомление об изменении учетных данных в течение 7 дней с даты оформления приказа об увольнении работника.

Должен ли информировать ТЦК сам уволенный

Впрочем, добавил юрист, гражданин может и сам позаботиться об этих данных.

"Гражданину и самому не помешает во избежание рисков сообщить ТЦК об изменении учетных данных (увольнение с работы)", — подчеркнул Брилев.

Он подчеркнул, что это можно сделать заказным письмом с описью вложения.

