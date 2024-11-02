Звільнення з армії для догляду за родичем з інвалідністю - умови звільнення

Чоловік з батьком, що має інвалідність. Фото: prikhodko.com.ua

Закон дозволяє звільнитися з лав ЗСУ військовому, який має батьків з інвалідністю. Але для цього повинна бути виконана головна умова, вказана у законодавстві.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Звільнення для догляду за батьками з інвалідністю

Однією із причин звільнення зі Збройних сил України є необхідність догляду за близьким родичем.

"Військовий може бути звільнений з військової служби, якщо батько чи мати потребують постійного догляду та мають інвалідність І або ІІ групи", — підкреслив Юрій Айвазян.

Головна умова для звільнення

Юрист наголосив, що для звільнення з такої причини має бути виконана одна ключова умова.

"Це відсутність інших членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення або потреба таких родичів у постійному догляді", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи можлива повторна мобілізація резервіста, звільненого із ЗСУ для догляду за родичем з інвалідністю.

Також ми повідомляли, як саме оформлюється догляд за родичем з інвалідністю.