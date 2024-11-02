Увольнение из армии по уходу за родственником с инвалидностью - условия увольнения

Мужчина с отцом, имеющим инвалидность. Фото: prikhodko.com.ua

Закон позволяет уволиться из рядов ВСУ военному, имеющему родителей с инвалидностью. Но для этого должно быть выполнено главное условие, указанное в законодательстве.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Увольнение по уходу за родителями с инвалидностью

Одной из причин увольнения из Вооруженных сил Украины является необходимость ухода за близким родственником.

"Военный может быть уволен с военной службы, если отец или мать нуждаются в постоянном уходе и имеют инвалидность I или II группы", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Главное условие для увольнения

Юрист подчеркнул, что для увольнения по такой причине должно быть выполнено одно ключевое условие.

"Это отсутствие других членов семьи первой и второй степени родства или потребность таких родственников в постоянном уходе", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали, возможна ли повторная мобилизация резервиста, уволенного из ВСУ по уходу за родственником с инвалидностью.

Также мы сообщали, как именно оформляется уход за родственником с инвалидностью.