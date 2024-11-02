Увольнение из армии по уходу за родственником с инвалидностью - условия увольнения

Увольнение из ВСУ по уходу — какое условие является главным
Закон позволяет уволиться из рядов ВСУ военному, имеющему родителей с инвалидностью. Но для этого должно быть выполнено главное условие, указанное в законодательстве.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Увольнение по уходу за родителями с инвалидностью
Одной из причин увольнения из Вооруженных сил Украины является необходимость ухода за близким родственником.
"Военный может быть уволен с военной службы, если отец или мать нуждаются в постоянном уходе и имеют инвалидность I или II группы", — подчеркнул Юрий Айвазян.
Главное условие для увольнения
Юрист подчеркнул, что для увольнения по такой причине должно быть выполнено одно ключевое условие.
"Это отсутствие других членов семьи первой и второй степени родства или потребность таких родственников в постоянном уходе", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали, возможна ли повторная мобилизация резервиста, уволенного из ВСУ по уходу за родственником с инвалидностью.
Также мы сообщали, как именно оформляется уход за родственником с инвалидностью.
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