Військовий облік для резервістів онлайн - як стати на військовий облік після звільнення із ЗСУ

Звільнені із ЗСУ військовослужбовці. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Після звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовець переходить у категорію резервіста — і має стати на облік у територіальному центрі комплектування. Зробити це можна тільки особисто, тому дистанційно, перебуваючи за межами України, стати на облік не є можливим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Після звільнення із ЗСУ — на військовий облік

Військовослужбовець, який звільнився з лав Збройних сил України, має стати на військовий облік як резервіст.

Стати на облік він може, як пояснив адвокат Юрій Айвазян, тільки за місцем державної реєстрації.

Дистанційно стати на облік не може навіть резервіст

Процес взяття на військовий облік звільненого з лав ЗСУ військового відбувається за особистої його присутності.

"На жаль, стати на військовий облік в ТЦК дистанційно станом на зараз нереально", — відповів Айвазян громадянину, який поцікавився, чи може звільнений військовий стати на облік, перебуваючи на території іншої країни.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якому ТЦК має ставати на облік військовий після звільнення із ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, чи має військовий право на звільнення зі Збройних сил України за станом здоров’я.