Военный учет для резервистов онлайн - как стать на военный учет после увольнения из ВСУ

Уволены из ВСУ военнослужащие. Фото: vechirniy.kyiv.ua

После увольнения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий переходит в категорию резервиста — и должен стать на учет в территориальном центре комплектования. Сделать это можно только лично, поэтому дистанционно, находясь за пределами Украины, стать на учет невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

После увольнения с ВСУ — на военный учет

Военнослужащий, уволившийся из рядов Вооруженных сил Украины, должен стать на военный учет как резервист.

Стать на учет может, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, только по месту государственной регистрации.

Дистанционно встать на учет не может даже резервист

Процесс взятия на военный учет освобожденного из рядов ВСУ военного происходит при личном его присутствии.

"К сожалению, стать на военный учет в ТЦК дистанционно по состоянию на данный момент нереально", — ответил Айвазян гражданину, который поинтересовался, может ли освобожденный военный стать на учет, находясь на территории другой страны.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком ТЦК должен становиться на учет военный после увольнения из ВСУ.

Также мы сообщали о том, имеет ли военное право на увольнение из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.