Повторна мобілізація в ЗСУ - чи може ТЦК повторно мобілізувати звільненого за сімейними обставинами

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Після звільнення зі Збройних сил України за сімейними обставинами (загибель близького родича на війні) громадянин має з’явитися до територіального центру комплектування, стати на облік і оформити відстрочку. Тоді його повторна мобілізація стане неможливою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовець, згідно із чинними нормами військового законодавства, має право на звільнення з лав Збройних сил України, якщо його близький родич загинув під час війни.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася — чи може ТЦК повторно мобілізувати її чоловіка через шість місяців, якщо той звільняється з армії після того, як його батько загинув на фронті.

"Не зможуть, якщо чоловік після звільнення стане на облік в ТЦК і оформить відстрочку", — запевнив громадянку адвокат Юрій Айвазян.

Чи існують якісь часові рамки для оформлення відстрочки

Також юрист наголосив, що піврічної норми у законодавстві не виписано.

"Термін у шість місяців не передбачений законодавством", — підкреслив Юрій Айвазян.

Тож у будь-якому випадку військовослужбовець, який звільняється з армії через загибель на фронті близького родича, має з’явитися до ТЦК, стати на військовий облік і оформити право на відстрочку через такі печальні сімейні обставини.

Тоді повторна мобілізація такого громадянина буде неможливою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК мобілізувати учителя, який не надав документи на продовження відстрочки.

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