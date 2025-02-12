Повторная мобилизация в ВСУ - может ли ТЦК повторно мобилизовать уволенного по семейным обстоятельствам

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

После увольнения из Вооруженных сил Украины по семейным обстоятельствам (гибель близкого родственника на войне) гражданин должен явиться в территориальный центр комплектования, стать на учет и оформить отсрочку. Тогда его повторная мобилизация станет невозможной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащий, согласно действующим нормам военного законодательства, имеет право на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины, если его близкий родственник погиб во время войны.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась — может ли ТЦК повторно мобилизовать ее мужа через шесть месяцев, если тот увольняется из армии после того, как его отец погиб на фронте.

"Не смогут, если муж после увольнения станет на учет в ТЦК и оформит отсрочку", — заверил гражданку адвокат Юрий Айвазян.

Существуют ли какие-то временные рамки для оформления отсрочки

Также юрист отметил, что полугодовой нормы в законодательстве не выписано.

"Срок в шесть месяцев не предусмотрен законодательством", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Поэтому в любом случае военнослужащий, который увольняется из армии из-за гибели на фронте близкого родственника, должен явиться в ТЦК, стать на воинский учет и оформить право на отсрочку из-за таких печальных семейных обстоятельств.

Тогда повторная мобилизация такого гражданина будет невозможной.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК мобилизовать учителя, который не предоставил документы на продление отсрочки.

Также мы сообщали о том, могут ли мобилизовать граждан, которые были осуждены за тяжкие преступления.