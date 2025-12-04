Застосунок Резерв+ прибрав розшук — що це означає та чи є ризики з поліцією

Оформлення документів в ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК та СП

Статус "в розшуку" може інколи зникати автоматично. Водночас у військовозобов'язаних виникає питання — що на це впливає та чи залишається при цьому право подаватися на бронювання від мобілізації.

Нюанси щодо розшуку військовозобов'язаних пояснила адвокатка Ірина Мамай.

Реклама

Читайте також:

Чому розшук може автоматично пропадати

Чоловік повідомив, що в листопаді 2024 року його дані були внесені до розшуку, але після оновлення застосунку позначка зникла. Він поцікавився, чи дає це можливість роботодавцю забронювати його та чи може інформація залишатися в базах поліції.

За словами адвокатки, якщо дата, вказана користувачем, була точною, то з моменту внесення в розшук якраз у 2025 році минув рік. Стандартний строк дії такого статусу становить саме один рік, після чого він автоматично зникає з реєстру, якщо за цей час ТЦК не сформував нову підставу для повторного оголошення в розшук.

Чи можна подавати на бронювання, якщо зник статус "в розшуку"

Зникнення статусу "розшук" означає, що можна розпочати бронювання працівника роботодавцем, адже однією з умов оформлення броні є відсутність чинного розшуку. Однак адвокатка попередила, що гарантій щодо цього немає — якщо ТЦК вважатиме, що наявні підстави для нового розшуку, він може бути оголошений повторно.

Чи зберігається у базі даних інформація, що особа в розшуку

Інформація про військовий розшук та інформація про розшук у кримінальних справах — різні бази. У випадку військового розшуку дані надходять до поліції лише з метою встановлення місцеперебування особи на запит ТЦК, а після завершення строку та анулювання підстав така інформація перестає бути актуальною. Вона не означає кримінального переслідування і не є підставою для затримання поза рамками запиту ТЦК.

Нагадаємо, бувають випадки, коли людину необґрунтовано оголошують в розшук ТЦК за порушення правил військового обліку. Юристи дали поради, як знятися з розшуку.

Раніше нардеп сказав, чи розглядають у Верховній Раді скасування відстрочок для деяких категорій громадян.