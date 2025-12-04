Видео
Главная ТЦК Исчез розыск в Резерв+ — может ли ТЦК объявить новый и дать бронь

Исчез розыск в Резерв+ — может ли ТЦК объявить новый и дать бронь

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 06:30
Приложение Резерв+ убрал розыск — что это значит и есть ли риски с полицией
Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК и СП

Статус "в розыске" может иногда исчезать автоматически. В то же время у военнообязанных возникает вопрос — что на это влияет и остается ли при этом право подаваться на бронирование от мобилизации.

Нюансы относительно розыска военнообязанных объяснила адвокат Ирина Мамай.

Читайте также:

Почему розыск может автоматически пропадать

Мужчина сообщил, что в ноябре 2024 года его данные были внесены в розыск, но после обновления приложения отметка исчезла. Он поинтересовался, дает ли это возможность работодателю забронировать его и может ли информация оставаться в базах полиции.

По словам адвоката, если дата, указанная пользователем, была точной, то с момента внесения в розыск как раз в 2025 году прошел год. Стандартный срок действия такого статуса составляет именно один год, после чего он автоматически исчезает из реестра, если за это время ТЦК не сформировал новое основание для повторного объявления в розыск.

Можно ли подавать на бронирование, если исчез статус "в розыске"

Исчезновение статуса "розыск" означает, что можно начать бронирование работника работодателем, ведь одним из условий оформления брони является отсутствие действующего розыска. Однако адвокат предупредила, что гарантий на этот счет нет — если ТЦК посчитает, что имеются основания для нового розыска, он может быть объявлен повторно.

Сохраняется ли в базе данных информация, что лицо в розыске

Информация о военном розыске и информация о розыске по уголовным делам - разные базы. В случае военного розыска данные поступают в полицию только с целью установления местонахождения лица по запросу ТЦК, а после завершения срока и аннулирования оснований такая информация перестает быть актуальной. Она не означает уголовного преследования и не является основанием для задержания вне рамок запроса ТЦК.

Напомним, бывают случаи, когда человека необоснованно объявляют в розыск ТЦК за нарушение правил воинского учета. Юристы дали советы, как сняться с розыска.

Ранее нардеп сказал, рассматривают ли в Верховной Раде отмену отсрочек для некоторых категорий граждан.

штраф мобилизация ТЦК и СП розыск Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
