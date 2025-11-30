Хто з українців може незабаром утратити відстрочку — відповідь Веніславського

Федір Веніславський. Фото: Верховна Рада України

Розглядати питання щодо скорочення кількості громадян, які мають право на відстрочку або бронювання, наразі не планують. Річ у тім, що для впровадження таких змін довелося б редагувати закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, військовий об'язок і військову службу.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами Веніславського, наразі в парламенті немає жодних ініціатив щодо позбавлення громадян права на відстрочку. Такі пропозиції не надходили ані від нардепів, ані від уряду, ані від президента.

"Якщо законодавчих ініціатив немає, то це означає, що протягом найближчих місяців це точно не розгядатиметься", — запевнив представник Верховної Ради.

Також він додав, що призов, який триває в Росії впродовж усього року, на війну в Україні не вплине, адже строковиків росіяни в бойових діях використовують дуже рідко. До того ж у ворога виникають проблеми — про це свідчать дані розвідки.

"Ресурс ще є, але станом на зараз говорити про те, що це якимось чином вплине на ситуацію, підстав немає", — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, до лав ЗСУ щомісяця долучаються близько 30 тисяч громадян. Серед них є і мобілізовані, і добровольці.

Раніше Федір Веніславський заявив, що війна в Україні йде до завершення. На його думку, роль у наближенні миру відіграє президент США Дональд Трамп.