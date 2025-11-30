Кто из украинцев может вскоре потерять отсрочку — ответ Вениславского

Федор Вениславский. Фото: Верховная Рада Украины

Рассматривать вопрос о сокращении количества граждан, имеющих право на отсрочку или бронирование, пока не планируют. Дело в том, что для внедрения таких изменений пришлось бы редактировать закон о мобилизационной подготовке, мобилизации, воинской обязанности и военной службе.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua сообщил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, на данный момент в парламенте нет никаких инициатив о лишении граждан права на отсрочку. Такие предложения не поступали ни от нардепов, ни от правительства, ни от президента.

"Если законодательных инициатив нет, то это означает, что в течение ближайших месяцев это точно не будет рассматриваться", — заверил представитель Верховной Рады.

Также он добавил, что призыв, который продолжается в России в течение всего года, на войну в Украине не повлияет, ведь срочников россияне в боевых действиях используют очень редко. К тому же у врага возникают проблемы — об этом свидетельствуют данные разведки.

"Ресурс еще есть, но по состоянию на сейчас говорить о том, что это каким-то образом повлияет на ситуацию, оснований нет", — подытожил Вениславский.

Напомним, к рядам ВСУ ежемесячно приобщаются около 30 тысяч граждан. Среди них есть и мобилизованные, и добровольцы.

Ранее Федор Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению. По его мнению, роль в приближении мира играет президент США Дональд Трамп.