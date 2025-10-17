Відео
Зняття з розшуку ТЦК для броні — як це зробити

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 00:30
Розшук ТЦК і бронь - як знятися з розшуку ТЦК
Перевірка документів на предмет розшуку ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Якщо громадянина оголосили у розшук неправомірно, а йому потрібно оформити бронювання від мобілізації, він має два варіанти зняття з розшуку. Але кращим із двох є той, де не потрібно сплачувати штраф, бо він також є незаконним.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Перший варіант зняття з розшуку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як можна знятися з розшуку ТЦК (до того ж сумнівного, бо ні штрафів, ні постанов про порушення ухвалено не було) для оформлення бронювання.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що існує два варіанти зняття з розшуку.

Варіант перший — визнати правопорушення та сплатити штраф у сумі 8,5 тисяч гривень.

"Не бачу в тому сенсу, оскільки розшук є неправомірним та на Вас вже не мають права накладати стягнення. Окрім того, Ви й не зможете визнати правопорушення через "Резерв+", так як застосунок не надає такої можливості", — підкреслив юрист.

Другий варіант, без сплати штрафу

Айвазян заявив, що варіант другий — не передбачає сплату штрафу на відміну від першого.

"У цьому варіанті необхідно подати заяву до ТЦК із проханням видалити дані з Реєстру щодо порушення Вами правил військового обліку та відкликання звернення з Нацполіції, так як вже минули строки притягнення Вас до адміністративної відповідальності, визначені статтею 38 КУпАП", — наголосив адвокат.

Якщо ж ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, то, підкреслив Юрій Айвазян, буде необхідно звертатися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил військового обліку з Реєстру. 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго він може тривати розшук від ТЦК.

штраф мобілізація бронювання ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
