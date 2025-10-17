Розыск ТЦК и бронь - как сняться с розыска ТЦК

Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Если гражданина объявили в розыск неправомерно, а ему нужно оформить бронирование от мобилизации, он имеет два варианта снятия с розыска. Но лучшим из двух является тот, где не нужно платить штраф, потому что он также является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Первый вариант снятия с розыска

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как можно сняться с розыска ТЦК (к тому же сомнительного, потому что ни штрафов, ни постановлений о нарушении принято не было) для оформления бронирования.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что существует два варианта снятия с розыска.

Вариант первый — признать правонарушение и уплатить штраф в сумме 8,5 тысяч гривен.

"Не вижу в том смысла, поскольку розыск является неправомерным и на Вас уже не имеют права накладывать взыскания. Кроме того, Вы и не сможете признать правонарушение через "Резерв+", так как приложение не предоставляет такой возможности", — подчеркнул юрист.

Второй вариант, без уплаты штрафа

Айвазян заявил, что вариант второй — не предусматривает уплату штрафа в отличие от первого.

"В этом варианте необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой удалить данные из Реестра о нарушении Вами правил воинского учета и отзыва обращения из Нацполиции, так как уже истекли сроки привлечения Вас к административной ответственности, определенные статьей 38 КУоАП", — отметил адвокат.

Если же ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, то, подчеркнул Юрий Айвазян, будет необходимо обращаться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил воинского учета из Реестра.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть способы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго он может длиться розыск от ТЦК.