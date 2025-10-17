Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Снятие с розыска ТЦК для брони — как это сделать

Снятие с розыска ТЦК для брони — как это сделать

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 00:30
обновлено: 00:30
Розыск ТЦК и бронь - как сняться с розыска ТЦК
Проверка документов на предмет розыска ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Если гражданина объявили в розыск неправомерно, а ему нужно оформить бронирование от мобилизации, он имеет два варианта снятия с розыска. Но лучшим из двух является тот, где не нужно платить штраф, потому что он также является незаконным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Первый вариант снятия с розыска

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как можно сняться с розыска ТЦК (к тому же сомнительного, потому что ни штрафов, ни постановлений о нарушении принято не было) для оформления бронирования.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что существует два варианта снятия с розыска.

Вариант первый — признать правонарушение и уплатить штраф в сумме 8,5 тысяч гривен.

"Не вижу в том смысла, поскольку розыск является неправомерным и на Вас уже не имеют права накладывать взыскания. Кроме того, Вы и не сможете признать правонарушение через "Резерв+", так как приложение не предоставляет такой возможности", — подчеркнул юрист.

Второй вариант, без уплаты штрафа

Айвазян заявил, что вариант второй — не предусматривает уплату штрафа в отличие от первого.

"В этом варианте необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой удалить данные из Реестра о нарушении Вами правил воинского учета и отзыва обращения из Нацполиции, так как уже истекли сроки привлечения Вас к административной ответственности, определенные статьей 38 КУоАП", — отметил адвокат.

Если же ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, то, подчеркнул Юрий Айвазян, будет необходимо обращаться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил воинского учета из Реестра.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть способы безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как долго он может длиться розыск от ТЦК.

штраф мобилизация бронирование ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации