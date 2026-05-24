Зняття з розшуку: суди уже ухвалюють рішення проти ТЦК

Працівник ТЦК з документами. Фото: znaj.ua

Громадянин має право оскаржити оголошення його територіальним центром комплектування у розшук. Це можна оскаржити як у досудовому, так і у судовому порядку. Юристи розповіли про те, що уже є позитивні випадки завершення справ у судах.

Порушення військового обліку

Територіальний центр комплектування фіксує порушення правил військового обліку з боку громадян. За ці порушення громадян можуть і мають покарати відповідними санкціями.

Першою санкцією є адміністративне стягнення, або ж штраф. Наступною після штрафу санкцією є оголошення порушника військового обліку у розшук.

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук. Чоловік поцікавився, як можна знятися з обліку і чи потрібно для цього іти до суду.

Судова практика у скаргах проти ТЦК

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що процес зняття з розшуку залежить від того, наскільки законним було оголошення громадянина у розшук. У деяких же випадках розшук має бути скасований автоматично, після спливання часу, коли громадянина можуть оголошувати у розшук.

Адвокат Юрій Айвазян у коментарі зазначив, що громадянин може оскаржити оголошення у розшук у найпростіший спосіб, заявою до ТЦК. Частина проблем вирішується саме у такий спосіб.

Айвазян додав, що іноді заявою в ТЦК оскарження не обмежується: "Якщо ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил військового обліку з реєстру "Оберіг". Станом на зараз вже є позитивна судова практика по таких адміністративних справах".

На Волині пройшов суд щодо чоловіка, якого взяли на військовий облік та мобілізували попри непридатність до служби. Нещодавно суддя поставив крапку у цій справі.

На Волині пройшов суд щодо чоловіка, якого взяли на військовий облік та мобілізували попри непридатність до служби. Нещодавно суддя поставив крапку у цій справі.

На Івано-Франківщині судили підполковника ТЦК, який не перевіривши документи мобілізував чоловіка з інвалідністю. За це суд призначив підполковнику ТЦК відповідне покарання.

На Івано-Франківщині судили підполковника ТЦК, який не перевіривши документи мобілізував чоловіка з інвалідністю. За це суд призначив підполковнику ТЦК відповідне покарання.